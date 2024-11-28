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Microsoft потрапила під антимонопольне розслідування у США

28.11.2024 12:20
Дарія Шуть
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Нещодавно Microsoft отримала детальний запит від американських регуляторів про надання інформації щодо ліцензування програмного забезпечення, кібербезпеки та штучного інтелекту

Microsoft потрапила під антимонопольне розслідування у США

Фото: freepik.com, unsplash.com

Федеральна торгова комісія (FTC) США розпочала антимонопольне розслідування щодо корпорації Microsoft. Воно охоплює всі сфери діяльності компанії: від хмарних обчислень і ліцензування ПЗ до пропозицій з кібербезпеки та ШІ-продуктів.

Так, після більш ніж року неофіційних інтерв’ю з конкурентами та діловими партнерами, антимонопольники підготували детальний запит, щоб змусити Microsoft передати інформацію. Антимонопольні юристи FTC планують зустрітися з конкурентами Microsoft наступного тижня, щоб зібрати більше інформації про бізнес-практики компанії.

Перевірка бізнесу Microsoft у сфері хмарних обчислень набрала обертів після низки інцидентів у сфері кібербезпеки, пов’язаних з продуктами компанії. Основна увага в нинішньому розслідуванні приділяється поєднанню популярного програмного забезпечення для підвищення продуктивності та безпеки офісу з хмарними пропозиціями Microsoft. Невдачі у сфері кібербезпеки в поєднанні з великою вагою компанії як державного підрядника розглядаються FTC як приклад проблематичної влади компанії над ринком.

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Частина розслідування зосереджена на практиках компанії, пов’язаних з безпековим ПЗ під назвою Microsoft Entra ID (раніше відомою як Azure Active Directory), яке допомагає аутентифікувати користувачів при вході в хмарне програмне забезпечення, розповіли деякі з них.

Конкуренти скаржилися, що ліцензійні умови Microsoft і поєднання ПЗ із хмарними сервісами ускладнюють конкуренцію для інших компаній, що займаються автентифікацією і кібербезпекою.

Такі компанії, як Salesforce, Slack та Zoom заявили, що практика Microsoft безплатно роздавати своє ПЗ для відеоконференцій Teams у комплекті з популярними програмними продуктами, такими як Word і Excel, є антиконкурентною. Також лобістська група NetChoice, яка представляє Amazon і Google, раніше розкритикувала ліцензійну політику Microsoft та інтеграцію інструментів ШІ в Office і Outlook.

Нагадаємо, корпорація Microsoft планує припинити підтримку додатків «Пошта», «Календар» і «Люди» для Windows наприкінці цього року.

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Рубрики: MicrosoftБезпекаКомпаніїСвітНовиниСША
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