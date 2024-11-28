Microsoft потрапила під антимонопольне розслідування у США

Нещодавно Microsoft отримала детальний запит від американських регуляторів про надання інформації щодо ліцензування програмного забезпечення, кібербезпеки та штучного інтелекту

Федеральна торгова комісія (FTC) США розпочала антимонопольне розслідування щодо корпорації Microsoft. Воно охоплює всі сфери діяльності компанії: від хмарних обчислень і ліцензування ПЗ до пропозицій з кібербезпеки та ШІ-продуктів.

Так, після більш ніж року неофіційних інтерв’ю з конкурентами та діловими партнерами, антимонопольники підготували детальний запит, щоб змусити Microsoft передати інформацію. Антимонопольні юристи FTC планують зустрітися з конкурентами Microsoft наступного тижня, щоб зібрати більше інформації про бізнес-практики компанії.

Перевірка бізнесу Microsoft у сфері хмарних обчислень набрала обертів після низки інцидентів у сфері кібербезпеки, пов’язаних з продуктами компанії. Основна увага в нинішньому розслідуванні приділяється поєднанню популярного програмного забезпечення для підвищення продуктивності та безпеки офісу з хмарними пропозиціями Microsoft. Невдачі у сфері кібербезпеки в поєднанні з великою вагою компанії як державного підрядника розглядаються FTC як приклад проблематичної влади компанії над ринком.

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Частина розслідування зосереджена на практиках компанії, пов’язаних з безпековим ПЗ під назвою Microsoft Entra ID (раніше відомою як Azure Active Directory), яке допомагає аутентифікувати користувачів при вході в хмарне програмне забезпечення, розповіли деякі з них.

Конкуренти скаржилися, що ліцензійні умови Microsoft і поєднання ПЗ із хмарними сервісами ускладнюють конкуренцію для інших компаній, що займаються автентифікацією і кібербезпекою.

Такі компанії, як Salesforce, Slack та Zoom заявили, що практика Microsoft безплатно роздавати своє ПЗ для відеоконференцій Teams у комплекті з популярними програмними продуктами, такими як Word і Excel, є антиконкурентною. Також лобістська група NetChoice, яка представляє Amazon і Google, раніше розкритикувала ліцензійну політику Microsoft та інтеграцію інструментів ШІ в Office і Outlook.

Нагадаємо, корпорація Microsoft планує припинити підтримку додатків «Пошта», «Календар» і «Люди» для Windows наприкінці цього року.

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