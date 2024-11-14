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Microsoft припинить підтримку «Пошти» та «Календаря» до кінця року

14.11.2024 11:00
Ольга Деркач
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Корпорація Microsoft планує припинити підтримку додатків «Пошта», «Календар» і «Люди» для Windows наприкінці цього року

Microsoft припинить підтримку «Пошти» та «Календаря» до кінця року

Microsoft припинить підтримку «Пошти» та «Календаря» до кінця року Фото: microsoft.com

Протягом останніх місяців компанія переводила існуючих користувачів цих додатків на новий додаток Outlook для Windows, а тепер визначила дату завершення підтримки додатків «Пошта», «Календар» і «Люди» — 31 грудня.

Після завершення підтримки цих програм наприкінці цього року Microsoft попереджає, що користувачі, які не перейшли на нову версію Outlook, «більше не зможуть надсилати та отримувати електронну пошту за допомогою «Пошти» та «Календаря» Windows».

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Корпорація Майкрософт випускала новий додаток Outlook для Windows протягом багатьох років, а в серпні він офіційно вийшов на стадію загальної доступності. Нова вебверсія Outlook покликана з часом замінити повну версію Outlook для настільних комп’ютерів, і Microsoft планує попередити корпоративних клієнтів за 12 місяців до того, як почне переносити користувачів з десктопної версії Outlook на нову версію.

Класичні версії Outlook з безстроковими або підписковими ліцензіями підтримуватимуться щонайменше до 2029 року. Це означає, що Microsoft поступово переводитиме всіх користувачів на нову програму Outlook. Спочатку зміни торкнуться додатків «Пошта» та «Календар» у Windows наприкінці цього року, а потім почнеться поступове відключення старого Outlook для Windows.

Нагадаємо, що Microsoft закриває програму Paint 3D. Paint 3D, який колись був найбільшим оновленням для програми Paint від Microsoft, буде видалено з Microsoft Store пізніше цього року та більше не підтримуватиметься.

Раніше ми писали, що Microsoft запускає Windows для iPhone, Mac і Android. Цей новий уніфікований застосунок тестується вже майже рік і включає в себе настроюваний домашній екран, підтримку декількох моніторів і перенаправлення USB, щоб ви могли використовувати локальні пристрої, такі як вебкамери, пристрої зберігання даних і принтери, так, ніби вони підключені безпосередньо до хмарного ПК.

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Рубрики: MicrosoftСвітНовиниТехнології
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