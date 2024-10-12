Скільки заробляє генеральний директор Microsoft

Акції Microsoft злетіли на 900%+ відтоді, як Сатья Наделла очолив компанію у 2014 році. За цей час його статки також стрімко зростали, про що поговоримо детальніше

Менш ніж за десять років на посаді генерального директора Microsoft Сатья Наделла провів компанію через значну трансформацію, проклавши нові і прибуткові шляхи у сфері штучного інтелекту, хмарних обчислень та ігрової індустрії. І судячи з його заробітної плати, численні зусилля Наделли були гідно винагороджені.

Своєю скромною та доброзичливою поведінкою Наделла сильно відрізняється від інших технологічних магнатів, заохочуючи своїх співробітників до співпраці, а не до конкуренції, що є рідкістю в Кремнієвій долині. Журнал Fortune шість років поспіль визнавав його «найбільш недооціненим генеральним директором».

Робота в Microsoft (MSFT) з 1990-х років дала Наделлі глибокі знання про сильні та слабкі сторони компанії та її можливості, які він використав для створення Azure, однієї з найбільших хмарних інфраструктур у світі. Під керівництвом Наделли у період з 2011 по 2013 рік доходи Microsoft від хмарного підрозділу зросли на $4 млрд, а у 2014 році його було призначено генеральним директором.

Фактично, Наделла став найуспішнішим генеральним директором Microsoft за всю історію компанії, досягнувши рекордної ринкової капіталізації у $2 трлн у 2022 році, зробивши компанію ще більш цінною, ніж коли нею керував засновник Білл Гейтс (завдяки його зусиллям акції компанії досягли пікової оцінки в $614 млрд у 1999 році; з урахуванням інфляції це еквівалентно $1,1 трлн сьогодні).

Який статок Сатьї Наделли?

Станом на жовтень 2024 року, за даними Benzinga та Techopedia, статки Наделли зросли приблизно до $1,4 млрд. Це ставить його значно нижче колишніх генеральних директорів Microsoft Стіва Баллмера та Білла Гейтса за загальним статком.

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Яка зарплата Сатьї Наделли?

Згідно з корпоративною звітністю, у 2022 році Наделла отримав $55 млн, включаючи $50 млн у вигляді опціонів на акції та бонусних заохочень. 96% зарплати Наделли залежало від результатів роботи, що є зміною у порівнянні з його планом заохочень у 2021 році, коли 71% був прив’язаний до результатів діяльності компанії.

Заохочення Наделли пов’язані з прибутковістю деяких найважливіших потоків доходів компанії, таких як дохід від хмарної платформи Microsoft, зростання кількості користувачів у Microsoft Teams, зростання передплатників Xbox та зростання LinkedIn, однієї з найновіших вертикалей компанії.

Якщо взяти до уваги той факт, що Microsoft перевершила очікування в кожній з цих категорій, то можна зрозуміти, наскільки швидко примножилися статки Наделли.

Якою часткою Microsoft володіє Сатья Наделла?

У певний момент Наделла володів понад 1,5 мільйонами акцій Microsoft. У 2021 році він продав приблизно 840 тис. акцій за $285 млн. Існує думка, що він скоротив свої активи з міркувань особистої диверсифікації; він також перевищив необхідну кількість акцій у власності, встановлену радою директорів Microsoft.

Крім того, у 2022 році штат Вашингтон запровадив податок на довгостроковий приріст капіталу в розмірі 7%, тож час його продажу мав сенс.

Після продажу Наделла зберіг понад 800 тис. акцій Microsoft, хоча він не є найбільшим акціонером компанії. Ця честь належить Біллу Гейтсу, чий гігантський пакет акцій оцінюється приблизно в $20 млрд.

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