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Скільки заробляє генеральний директор Microsoft

12.10.2024 14:00
Ольга Деркач
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Акції Microsoft злетіли на 900%+ відтоді, як Сатья Наделла очолив компанію у 2014 році. За цей час його статки також стрімко зростали, про що поговоримо детальніше

Скільки заробляє генеральний директор Microsoft

Скільки заробляє генеральний директор Microsoft Фото: freepik.com, pngwing.com

Менш ніж за десять років на посаді генерального директора Microsoft Сатья Наделла провів компанію через значну трансформацію, проклавши нові і прибуткові шляхи у сфері штучного інтелекту, хмарних обчислень та ігрової індустрії. І судячи з його заробітної плати, численні зусилля Наделли були гідно винагороджені.

Своєю скромною та доброзичливою поведінкою Наделла сильно відрізняється від інших технологічних магнатів, заохочуючи своїх співробітників до співпраці, а не до конкуренції, що є рідкістю в Кремнієвій долині. Журнал Fortune шість років поспіль визнавав його «найбільш недооціненим генеральним директором».

Робота в Microsoft (MSFT) з 1990-х років дала Наделлі глибокі знання про сильні та слабкі сторони компанії та її можливості, які він використав для створення Azure, однієї з найбільших хмарних інфраструктур у світі. Під керівництвом Наделли у період з 2011 по 2013 рік доходи Microsoft від хмарного підрозділу зросли на $4 млрд, а у 2014 році його було призначено генеральним директором.

Фактично, Наделла став найуспішнішим генеральним директором Microsoft за всю історію компанії, досягнувши рекордної ринкової капіталізації у $2 трлн у 2022 році, зробивши компанію ще більш цінною, ніж коли нею керував засновник Білл Гейтс (завдяки його зусиллям акції компанії досягли пікової оцінки в $614 млрд у 1999 році; з урахуванням інфляції це еквівалентно $1,1 трлн сьогодні).

Який статок Сатьї Наделли?

Станом на жовтень 2024 року, за даними Benzinga та Techopedia, статки Наделли зросли приблизно до $1,4 млрд. Це ставить його значно нижче колишніх генеральних директорів Microsoft Стіва Баллмера та Білла Гейтса за загальним статком.

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Яка зарплата Сатьї Наделли?

Згідно з корпоративною звітністю, у 2022 році Наделла отримав $55 млн, включаючи $50 млн у вигляді опціонів на акції та бонусних заохочень. 96% зарплати Наделли залежало від результатів роботи, що є зміною у порівнянні з його планом заохочень у 2021 році, коли 71% був прив’язаний до результатів діяльності компанії.

Заохочення Наделли пов’язані з прибутковістю деяких найважливіших потоків доходів компанії, таких як дохід від хмарної платформи Microsoft, зростання кількості користувачів у Microsoft Teams, зростання передплатників Xbox та зростання LinkedIn, однієї з найновіших вертикалей компанії.

Якщо взяти до уваги той факт, що Microsoft перевершила очікування в кожній з цих категорій, то можна зрозуміти, наскільки швидко примножилися статки Наделли.

Якою часткою Microsoft володіє Сатья Наделла?

У певний момент Наделла володів понад 1,5 мільйонами акцій Microsoft. У 2021 році він продав приблизно 840 тис. акцій за $285 млн. Існує думка, що він скоротив свої активи з міркувань особистої диверсифікації; він також перевищив необхідну кількість акцій у власності, встановлену радою директорів Microsoft.

Крім того, у 2022 році штат Вашингтон запровадив податок на довгостроковий приріст капіталу в розмірі 7%, тож час його продажу мав сенс.

Після продажу Наделла зберіг понад 800 тис. акцій Microsoft, хоча він не є найбільшим акціонером компанії. Ця честь належить Біллу Гейтсу, чий гігантський пакет акцій оцінюється приблизно в $20 млрд.

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За матеріалами thestreet.com.

Рубрики: MicrosoftГрошіСвітНовини
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