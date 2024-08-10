Скільки заробляє Amazon за день: дослідження

Заснована Джеффом Безосом у 1994 році як нішевий онлайн-магазин книг, компанія Amazon перетворилася на одну з найбільших та найвпливовіших технологічних корпорацій у світі. З майже $1,7 трлн ринкової капіталізації бренд керує величезним капіталом і працевлаштовує понад півтора мільйона людей. Отже, скільки заробляє Amazon за день?

Amazon (NASDAQ: AMZN) — одна з провідних технологічних компаній у світі. Це світовий лідер у сфері електронної комерції та другий за величиною роздрібний торговець, що пропонує різноманітні товари. Будучи частиною американського «Big Tech», компанія має величезний вплив на глобальний ринок ІТ разом з Alphabet (Google), Apple, Meta та Microsoft.

Окрім електронної комерції, Amazon пропонує хмарні обчислення, цифрове стримінгове мовлення та послуги штучного інтелекту. До популярних послуг належать Prime Video, хмарний сервіс під назвою Amazon Web Services (AWS), сегмент цифрових розваг Amazon Studios та віртуальний помічник на базі штучного інтелекту Alexa.

Дохід Amazon

Згідно з річним фінансовим звітом за 2023 рік, чисті продажі компанії склали $574,8 млрд, операційний дохід — $36,9 млрд, а чистий прибуток компанії — $30,4 млрд.

Фактично, Amazon показав чудові результати минулого року, перевершивши очікування Волл-стріт щодо прибутків. Після того як компанія скоротила 27 000 співробітників у період з 2022 по 2023 рік, щоб зменшити витрати, вона оголосила, що продовжуватиме інвестувати в нові технології, включаючи сектор штучного інтелекту.

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Базуючись на вищезгаданих даних можемо підрахувати, що Amazon заробляє приблизно $83,29 млн на день. Ця сума дорівнює $963,98 за секунду, $57 838 за хвилину, $3,47 млн за годину і $583 млн доларів на тиждень.

Цифра базується на загальнодоступних даних у квартальних фінансових звітах. Розрахунки ґрунтуються на числах чистого доходу за 2023 рік, щоб надати загальне уявлення про чистий прибуток Amazon за один день.

Раніше ми писали, що Amazon збирається конкурувати з Nvidia у сфері ШІ-чипів, зробивши їхнє виробництво швидшим та дешевшим.

Відомо, що Amazon вже закінчила прототипи прискорювачів власного виробництва. Розробка ведеться силами компанії Annapurna Labs, яку Amazon придбала у 2015 році. Завдяки своїм чипам Amazon хоче допомогти клієнтам обчислювати складні обчислення та обробляти величезні обсяги даних дешевше.

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За матеріалами finbold.com