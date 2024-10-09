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Укрпошта анонсувала вихід Amazon на ринок України: що відомо

09.10.2024 11:00
Дарія Шуть
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Amazon та інші американські маркетплейси зі США можуть незабаром з’явитись в Україні завдяки угоді Укрпошти

Укрпошта анонсувала вихід Amazon на ринок України: що відомо

Фото: freepik.com

Державна Укрпошта наразі веде переговори з американською поштовою службою USPS про підписання угоди. USPS надає послуги з обробки та доставки пошти фізичним особам та бізнесу на території країни та за її межами.

Це відкриває перспективи для виходу на український ринок Amazon та інших найбільших маркетплейсів, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський після поїздки до США.

За його словами, в разі підписання угоди вона почне діяти вже з наступного року. І щойно це станеться, Amazon відкриється для України.

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«За дрібними пакетами ми вже досягли домовленості з USPS щодо посилок, я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звичайно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була можливість технологічно підготуватися», — зазначив Смілянський.

Він пояснив, що угода між Укрпоштою та USPS дозволять зайти в Україну всім великим маркетплейсам, які наразі недоступні, адже USPS працює з ними усіма. Тому це партнерство дозволить Укрпошті звернутись до найбільших маркетплейсів у їхніх країнах та говорити з ними про можливості нарощення обсягів продажу, відправляючи товари до України.

Нагадаємо, національний поштовий оператор Укрпошта підписав з Поштою Канади двосторонню угоду. Вона стосується продовження дії знижок на тарифи: 10% на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет PRIME».

Також ми писали, що Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів. Укрпошта оголосила про заборону виплати переказів післяплати готівкою ФОПам. Починаючи з 30 серпня, підприємці можуть отримати гроші за посилку лише на картку або власний поточний рахунок.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна

Рубрики: AmazonE-commerceКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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