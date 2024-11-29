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Amazon розробив ШІ для роботи з відео та фото

29.11.2024 14:20
Ольга Деркач
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Гігант електронної комерції Amazon розробив новий генеративний штучний інтелект (ШІ), який може обробляти зображення і відео на додаток до тексту

Amazon розробив ШІ для роботи з відео та фото

Amazon розробив ШІ для роботи з відео та фото Фото: freepik.com

Розробка нової моделі ШІ допоможе Amazon зменшити залежність від чат-бота Claude від Anthropic, популярної пропозиції на Amazon Web Services (AWS).

Нова велика мовна модель (LLM) під кодовою назвою Olympus зможе розуміти сцени на зображеннях і відео та допомагати клієнтам шукати певні сцени, наприклад, переможний баскетбольний кидок, за допомогою простих текстових підказок.

Минулого тижня Amazon інвестувала додаткові $4 млрд у конкурента OpenAI, компанію Anthropic, що є відображенням інвестицій у розмірі $4 млрд, зроблених минулого року у вересні, щоб отримати вигоду з технології генеративного ШІ.

Цікаве по темі: Binance використовуватиме ШІ від Amazon для KYC

Amazon може оголосити про запуск Olympus вже наступного тижня на щорічній конференції користувачів AWS re:Invent.

Таким чином онлайн-рітейлер намагається протистояти думці, що його конкуренти Google, Microsoft, і OpenAI взяли на себе лідерство в розробці генеративного ШІ.

Нагадаємо, що Amazon працює над ШІ-чипами, які зможуть обійти Nvidia. Amazon вже закінчила прототипи прискорювачів власного виробництва. Розробка ведеться силами компанії Annapurna Labs, яку Amazon придбала у 2015 році. Завдяки своїм чипам Amazon хоче допомогти клієнтам обчислювати складні обчислення та обробляти величезні обсяги даних дешевше.

Раніше ми писали, скільки заробляє Amazon за день. Згідно з річним фінансовим звітом за 2023 рік, чисті продажі компанії склали $574,8 млрд, операційний дохід — $36,9 млрд, а чистий прибуток компанії — $30,4 млрд. Фактично, Amazon показав чудові результати минулого року, перевершивши очікування Волл-стріт щодо прибутків.

Крім того ми писали, чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору. Штучний інтелект відкриває нові можливості для фінансового сектору, але водночас викликає серйозні занепокоєння у багатьох експертів.

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За матеріалами: Reuters.

Рубрики: AmazonСвітНовиниШтучний інтелект
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