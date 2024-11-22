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У яких країнах Європи найвища інфляція

22.11.2024 18:50
Микола Деркач
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Інфляція у Європі у жовтні повернулася до зростання. Споживчі ціни порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,3% (проти 2,1% у вересні)

У яких країнах Європи найвища інфляція

У яких країнах Європи найвища інфляція Фото: freepik.com

Про це написав народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, після досягнення у вересні мінімальних значень з літа 2021 року (1,7%) інфляція зросла і у Єврозоні — до 2,0%, хоч і залишилася на рівні цільового показника ЄЦБ.

Єдиною країною з нульовою інфляцією стала Словенія (після 0,7% у вересні). Найбільша інфляція зафіксована у Румунії — 5% та Бельгії — 4,5%.

У яких країнах Європи найвища інфляція

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За межами ЄС найбільш складна ситуація залишається у Туреччині — 48,7%, і темпи приборкання споживчих цін у державі помітно уповільнились (червень — 71,6%, липень — 61,8%, серпень — 52,0%, вересень — 49,5%).

Найнижчі темпи зростання споживчих цін зафіксовані у:

  • Литві — 0,1%;
  • Ірландії — 0,1%;
  • Люксембурзі — 0,9%;
  • Італії — 1,0%.

Раніше ми також писали, як змінювалася інфляція в Україні у 2024 році та чого очікувати. Зокрема, у матеріалі йшлося, що після суттєвого зниження протягом січня-квітня 2024 року, у травні інфляція в Україні почала зростати і вже у червні очікувано становила 4,8%. У липні цей показник вже сягнув 5,4%, у серпні — 7,5%, у вересні — 8,6%.

У яких країнах Європи найвища інфляція

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Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовини
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