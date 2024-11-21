Українську IT-компанію визнали лідером ШІ-послуг

GlobalLogic, компанія групи Hitachi, визнана лідером у Generative AI Services Report 2024 від ISG Provider Lens

Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі.

Провідна дослідницько-консультативна фірма GlobalLogic отримала визнання від ISG Provider Lens як лідер у розробці рішень на основі генеративного штучного інтелекту (GenAI) для великих компаній.

Ця відзнака підтверджує експертизу GlobalLogic у створенні сучасних технологічних рішень, які допомагають бізнесу розробляти інноваційні продукти та послуги. Завдяки цим розробкам компанії впроваджують інтелектуальні інструменти, що трансформують галузі та роблять позитивний вплив на суспільство.

Компанію було відзначено у двох напрямах:

стратегія та консалтинг: GlobalLogic супроводжує бізнеси на всіх етапах впровадження GenAI. Це забезпечує комплексний, безпечний і контрольований підхід до трансформації;

розробка та впровадження GenAI рішень: досвід GlobalLogic у розробці GenAI рішень дозволяє легко інтегрувати провідні моделі АІ як у хмарі, так і локально. Зокрема, компанія створила першу у своєму роді архітектуру Platform-of-Platforms для впровадження корпоративних AI рішень у різних індустріях. До розробки платформи залучені 84 спеціалісти з України.

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Згідно зі звітом ISG, GenAI ринок стрімко зростає. Щоб зберігати конкурентоспроможність, бізнеси мають інвестувати в цей напрям. GlobalLogic допомагає компаніям пройти цей шлях, спираючись на досвід у роботі з даними, дизайні та інжинірингу. Компанія вже втілила понад 500 AI проєктів для партнерів з різних індустрій.

«За прогнозами ринок GenAI зросте з $40 млрд у 2022 році до $1,3 трлн у 2032. Вплив генеративного АІ неможливо переоцінити — за даними Goldman Sachs, GenAI може підвищити річну продуктивність компаній на 1,5%, — сказав Андрій Яворський, старший віцепрезидент зі стратегії та технологій у GlobalLogic. — Більше десяти років ми допомагаємо підприємствам інтегрувати ШІ у свої продукти та рішення. Це стимулює інновації та робить бізнес-процеси більш ефективними. Відзнака ISG — чергове свідчення лідерських позицій GlobalLogic і наших фахівців на світовій ІТ-арені».

GlobalLogic, яка є частиною групи Hitachi, — глобальна IT-компанія з головним офісом у Кремнієвій долині. Вона працює у 23 країнах світу та об’єднує команду з 30 000 інженерів. В Україні GlobalLogic входить до трійки найбільших IT-компаній, залучаючи понад 6500 українських спеціалістів до розробки цифрових рішень для ключових галузей, таких як медицина, автомобільна промисловість, телекомунікації, будівництво, медіа, фінанси та напівпровідники.

Нагадаємо, що експерти GlobalLogic Україна зібрали дані про головні напрямки, в яких зацікавлені міжнародні компанії, а також розповіли, як до них дотичні українські розробники.

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