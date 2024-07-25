Тренди, на яких сфокусована GlobalLogic, стануть необхідністю через певний час: велике інтерв’ю директора з технологій GlobalLogic Антона Мужайло

Впровадження яких технологій Україна потребує зараз? Як ШІ може змінити та покращити функціонування бізнесів? Які технологічні тренди в пріоритеті та на чому фокусуватись? Все це та багато іншого обговорили під час інтерв’ю з директором з технологій GlobalLogic Антоном Мужайло

Впровадження яких технологій зараз потребує Україна?

Я почав би з економії ресурсів. Коли починаєш новий проєкт, потрібно спершу оцінити обсяг роботи. Є технології, які дозволять значно скоротити витрати ресурсів. Наприклад, digital twins — цифровий або віртуальний двійник. Ця технологія дозволяє оцифрувати, змоделювати будь-що фізичне в майбутньому. Уявіть собі будинок, завод, або ціле місто, яке спроєктовано у віртуальному світі по законах фізики, з певною кількістю людей всередині. За допомогою цих цифрових двійників можна передбачити, звісно з долею похибки, майбутнє об’єкту. Тобто змоделювати, що буде з проєктом, інфраструктурою міста через рік-два, а може й пізніше.

Крім того, зруйновані підприємства та житлові будинки можна не тільки відтворити, а й покращити. Наприклад, якщо якась будівля була в минулому хибно спроєктована, то її можливо відтворити без архітектурних помилок.

Digital Twins також дозволяє пришвидшити тестування та стандартизацію виробництва. GlobalLogic використовує цю технологію вже багато років для різних партнерів. У середньому ми економимо десь 20% часу на розробку будь-якого проєкту. А ось економія ресурсу складає приблизно 80-85%.

Щодо інших напрямків, то це embedded-розробка. Вона застосовується у критичних для держави сферах. По-перше, це медицина. Для України критично виготовляти різні технологічні протези, потрібні інноваційні методи лікування та технології, які допомагають діагностувати та одразу лікувати певні травми та захворювання. Технологія може з цим допомогти.

А ще в пріоритеті MilTech, комунікації та медіа.

Інженери GlobalLogic зараз мають проєкти по кожному з цих напрямів. Знання, отримані в партнерстві з клієнтами зі всього світу, залишаються в компанії. І в цьому, я вважаю, і є перевага українського ІТ — акумуляція досвіду. Ми вчимось та агрегуємо свої процеси. І при цьому ми здатні ділитись знаннями та використовувати їх для побудови дійсно необхідних та пріоритетних речей в Україні.

А взагалі на які глобальні технологічні тренди зараз робить ставку GlobalLogic?

Почну з того, що є три типи трендів. Перший — це тренди, які були та пройшли, і нічого особливого не змінилось. Другий — це тренди, які приходять і залишаються, але опціонально. Великої різниці від їх використання не буде. І є третій тип — це тренди, які стануть необхідністю. І ось саме цей тип потрібно впроваджувати.

Тренди, на яких сфокусована GlobalLogic, стануть необхідністю через певний час. Їх три:

Генеративний ШІ. SDV (software defined vehicle), програмно-визначені автомобілі. 5G.

Зараз багато компаній використовують або намагаються впроваджувати генеративний штучний інтелект. Це гайп, тому наразі про GenAI не говорять лише одиниці. Ми в GlobalLogic пішли трішки далі, подумали про майбутнє та розробили платформу платформ (platform-of-platforms). Головна ідея — забезпечити більш м’яке впровадження ШІ на рівні всієї великої організації.

Уявіть собі компанію, де 40 різних департаментів і працює 15 тис. людей. У кожному департаменті свій світ. Зазвичай різні відділи в великих підприємствах не спілкуються між собою. Кожен департамент може по-своєму впроваджувати ШІ, дублювати цю роботу між відділами. І врешті-решт робити ті ж самі помилки, витрачати гроші на вітер замість того, щоб перевикористовувати досвід. Наша платформа забезпечує комунікацію на рівні організації і перевикористання ШІ.

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Крім цієї платформи, можливо, якось ще GlobalLogic впроваджує ШІ у свої продукти та робочі процеси?

Є багато напрямків, які покращує ШІ. Наприклад, база знань. Це дуже важливо, оскільки кількість інформації у світі постійно росте. Зараз вона зберігається на рівні документів, записів. Але за 10-15 років кількість записів буде неосяжною, і люди не зможуть охопити стільки інформації, скільки треба. Генеративний ШІ, своєю чергою, зможе пам’ятати та видавати цю інформацію у відповідь на запит.

Цей алгоритм використання дуже популярний зараз — база даних, яка зберігає в собі всі знання по проєкту, бізнесу, продукту. Крім того, така база ще й видає цю інформацію відповідно до контексту. Технологія «знає», хто до неї звертається, чи має ця людина доступ до інформації, яку вона запитує, з яким рівнем деталізації видавати дані. Наприклад, якщо запитує C-level, то має бути стисла інформація бізнес-мовою; якщо це solution-архітектор — розширена інформація технічною мовою.

Також ми використовуємо ШІ для навчання фахівців. Наприклад, приходить новий інженер і його треба всьому навчити. Наразі топові спеціалісти на проєкті витрачають свій час, щоб навчити новачків. Це коштує багато грошей. Краще перекласти таку задачу на ШІ: він зможе сам відповісти на більшість запитань, дати вірний контекст і зберегти час топових інженерів.

Також я казав про SDV та 5G. SDV — це наше майбутнє. От, наприклад, колись телефони були дуже різні за формою. Кожен виробник намагався зробити щось цікаве з зовнішнім виглядом телефону. Врешті-решт всі наші смартфони прямокутні. Тобто цінність сучасного гаджета всередині, а не зовні. Те саме відбувається і з автомобілями. Рано чи пізно всі вони стануть просто коробкою на колесах, і головна цінність буде всередині — функціональність, яку надає вбудована система.

Зараз це найпотужніший тренд в Automotive-індустрії — зробити свої авто software defined, тобто визначеними за допомогою програмного забезпечення. ПЗ дає автомобілям унікальний функціонал: автономне водіння, збір та аналіз інформації про різні системи авто тощо.

Уявіть собі: ви сідаєте в автомобіль, їдете дорогою, у вас закінчується паливо. Авто сканує карту, розуміє, де знаходяться заправки, знає ваші персональні вподобання та каже: «Бачу, що в тебе закінчується паливо. Я знаю, що ти любиш заправлятися на ось цій заправці. Крім того, знаю, що ти любиш каву та круасани, і саме тут вони є. Давай я прокладу дорогу до цієї заправки». Це дуже зручно для водія.

І навіть якщо знаходишся в невідомій країні, автомобіль знає про твої уподобання. При оренді авто твій профіль збережено: яку температуру в салоні любиш, з якою швидкістю їздиш, яку музику слухаєш тощо. Ці знання роблять подорож максимально комфортною. Якщо подивитися в майбутнє, цей профіль уподобань також може переноситись з одного авто на інше. Все це власне про SDV.

Розкажіть, будь ласка, про 5G ClusterCraft Accelerator? Чи може цим продуктом скористатись український бізнес і як він може бути корисний для підприємців?

5G — це супершвидкий зв’язок. Як я вже казав, кількість інформації у світі зростає вдвічі кожні 2 роки. Щоб обробляти її швидко та у великих об’ємах потрібен саме 5G. Саме тому ця технологія зараз впроваджується в багатьох країнах на рівні держав і організацій. Головна проблема — це скелет рішення, на якому можна розгорнути 5G де завгодно: на заводі, фабриці, в офісі.

Що собою представляє 5G ClusterCraft Accelerator? Це архітектурна кодова база, яка сприяє розвитку приватних 5G-мереж. Ви можете створити приватну 5G-мережу та налаштувати її під потреби будь-якого бізнесу. Цей акселератор презентувала наша команда на виставці MWC в Барселоні цього року та отримала дуже гарні відгуки. Багато хто сказав, що цей акселератор вирішує чимало їхніх проблем.

Але в Україні, на жаль, цей акселератор недоступний. Причина проста — ці мережі зараз контролюються державою. Ми можемо сподіватись, що це зміниться в майбутньому, бо користь від акселератора колосальна.

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По-перше, він дозволяє налаштувати платформи провайдерів зв’язку та створювати нові бізнес-моделі надання послуг. Це може бути, наприклад, орендна онлайн-мережа програмного забезпечення. Вона корисна, якщо вам потрібно використовувати декілька хмарних рішень одночасно: Azure, AWS, Google Cloud або приватну хмару на технології openshift. Ви зможете обрати дата-центр, наприклад, Azure в Берліні, а сервіс розгорнути в Лондоні чи будь-де. По-друге, акселератор дозволяє швидко розгортати комплексні приватні мережі та дає миттєвий моніторинг.

Ще один глобальний тренд — кібербезпека. Це виклик світового IT у найближче десятиліття. 5G Accelerator дозволяє не тільки розгорнути рішення, але й гарантувати його безпеку: моніторити стан та швидко модифікувати його за допомогою сучасних підходів. Тобто ви можете зробити будь-яку зміну в мережі майже автоматично.

По-третє, акселератор дозволяє протестувати мережу, забезпечити performance-рішення. Він тестує навантаження і дозволяє зрозуміти, чи вистачить потужності мережі для забезпечення ваших потреб. Також акселератор дуже гнучкий, може обирати різні хмарні сервіси, обладнання, порядок використання технологій. Тобто адаптуватись під ПО будь-якого постачальника для побудови повноцінної мережі.

Які фінтех-тренди GlobalLogic впроваджує у свої продукти?

По-перше, це open banking. Концепт відкритого банкінгу передбачає надання доступу до фінансових даних клієнтів третім організаціям, дозволяє створювати нові фінансові продукти та послуги. Ми вже частково бачимо це в Україні — monobank є еталоном фінтеху. Хоча багато країн ще побоюються такого рівня технологій, Україна активно розробляє технічні стандарти та регуляції для впровадження відкритого банкінгу.

Суть відкритого банкінгу в тому, що не треба носити папери, переносити інформацію. Можна дозволити передачу потрібних даних простим натисканням кнопки в телефоні, не переживаючи про безпеку переданих даних.

Другий тренд — це гіперперсоналізація. Алгоритм схожий на технологію SDV. Банки використовують весь обсяг даних, big data, для персоналізації послуг. Уявіть собі відсутність спаму, нерелевантної інформації та пропозицій — банк знає, що вам пропонувати.

Третє, кібербезпека — конфіденційність даних і запобігання шахрайству. На жаль, шахрайство в банкінгу — дуже велика проблема сучасного фінтеху у всьому світі. Якщо впроваджуємо тренди (відкритий банкінг, відкриті API тощо), ми маємо забезпечити високу конфіденційність даних.

Рішення здатне розуміти, де реальна людина, а де може бути шахрайство, і підсвічувати це. Наприклад, є шахраї, які використовують свою або чужу карту для операцій. З використанням ШІ та big data можна спрогнозувати або визначити з певним відсотком вірогідності, що ця людина є шахраєм. Далі ця інформація підсвічується банківській установі.

Банк має мільйони клієнтів та мільйони виданих карток, жодна людина не зможе проаналізувати це все. ШІ, своєю чергою, спроможний швидко виокремити людей, які викликають підозри. Ба більше, ШІ покаже критерії, чому вважає конкретну людину шахраєм. Далі вже банківський працівник робитиме висновки на основі цих даних.

І останнє — це регуляторні зміни та нові схеми платежів. Зараз світ бореться з проблемою дропів. Це сленгове слово описує ситуації, коли шахрай платить гроші певній людині за використання її карти для своїх операцій. Весь фінтех зараз бореться з тими дропами і впроваджує нові стандарти, зокрема ISO 20022. Цей стандарт дозволяє трохи змінити схему платежів, глобалізувати фінансову систему, покращити комунікацію між фінустановами та ефективність міжнародних і внутрішніх платежів.

Ми впроваджуємо це все в наших проєктах у різних центрах: у Латинській Америці, в Європі, в Індії, у США. Отримуємо дуже позитивний фідбек від наших клієнтів.

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Які майбутні ініціативи та колаборації із закордонними та/або українськими компаніями в галузі технологій?

GlobalLogic велика глобальна компанія, у нас 30 тис. людей. Компанія завжди розширює свою присутність та експертизи. Почнемо з того, що трохи більше ніж 2 роки тому GlobalLogic став частиною Hitachi Family. Як ви знаєте, в Hitachi сумарно понад 800 компаній, — це великий конгломерат. Деякі наші колаборації йдуть через них, а деякі напряму через GlobalLogic. Якщо говорити про закордонні, то 99% наших клієнтів є іноземними компаніями. І десь 50% прибутку нам приносять розробки для компаній зі списку Fortune 500.

Стосовно Hitachi, якраз нещодавно вони оголосили про початок багаторічного партнерства з Google. Його мета — прискорення інновацій та підвищення продуктивності за допомогою ШІ. Hitachi створив новий підрозділ, щоб допомагати клієнтам розв’язувати конкретні галузеві задачі.

До речі, Microsoft і Hitachi також нещодавно оголосили про трирічне співробітництво на кілька мільярдів доларів, яке прискорить впровадження інновацій за допомогою генеративного ШІ. Група Hitachi інтегруватиме хмарні рішення Microsoft: Azure, Dynamics 365, Copilot, GitHub Copilot у свої рішення Lumada. Цією співпрацею ми розширюємо партнерства з технічними гігантами й паралельно вчимось у них.

Також команда GlobalLogic нещодавно створила демо відеогри на основі технології від Replica studios і Google Cloud. Ми візуалізували ігровий світ, у якому поведінка та діалоги неігрових персонажів створюється ШІ. Це теж важливо для виведення штучного інтелекту на новий рівень. Якщо зараз ми спілкуємось з ChatGPT за допомогою тексту, то згодом ми будемо говорити голосом з намальованим персонажем. Це зробить комунікацію більш реальною.

Щобільше, ми розширились на ще один континент — Австралію. Зараз ми представлені майже на всіх континентах за винятком Африки та Антарктиди. Півроку тому GlobalLogic уклала угоду про придбання Katzion — інженерної фірми в Сіднеї, яка спеціалізується на застосунках для автомобільної промисловості. Придбання цієї компанії дозволить нам суттєво розширити пропозиції в автомобільній галузі та нових сегментах — мікромобільність і оренда авто.

Кілька місяців тому GlobalLogic також уклала угоду про придбання Mobiveil — компанії в США, яка надає послуги embedded engineering. Це також підсилить GlobalLogic у сфері embedded-розробок.

Наостанок розповім про досягнення в Україні. Наші інженери створили ПЗ для біонічних протезів з використанням ШІ. Цей проєкт став переможцем міжнародної премії Hitachi Inspiration of the Year Global Award. Розробка GlobalLogic дозволяє максимально швидко встановити протез та налаштувати його під потреби людини. Основна проблема протезів в тому, що людина відчуває його не як частину себе. Все залежить від індивідуальних особливостей. ШІ дозволить адаптувати протез під конкретну людину й надати реалістичні відчуття при використанні.

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