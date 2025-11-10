Roshen відкрила перший фірмовий магазин у ЄС

Українська корпорація Roshen запустила перший фірмовий магазин у Румунії — в центрі Бухареста, неподалік Палацу парламенту. Це перша торгова точка компанії не лише в Румунії, а й у всьому Євросоюзі

Про це повідомив телеканал «Прямий».

Деталі відкриття

Магазин став вітриною бренду для європейської аудиторії. Головний акцент зроблено на атмосфері — інтерактивні вітрини створювали українські художники та дизайнери, розповіла маркетинг-директорка румунської філії Roshen Йолена Пуринару.

У приміщенні також встановлено дзеркало з елементами штучного інтелекту, що дозволяє відвідувачам створювати фото в новому образі. Основна цільова аудиторія — жінки від 30 років із дітьми.

У крамниці представлено повний асортимент продукції Roshen, а в середньостроковій перспективі компанія планує розширити роздрібну мережу в інших великих містах Румунії.

Раніше на сайті корпорації були заявлені ще два магазини Roshen у Бухаресті — у ТРЦ Afi Palace та Promenada Mall. Втім, на сайтах торгових центрів інформація про ці точки наразі відсутня.

У 2025 році компанія пережила низку кадрових змін. У вересні посаду гендиректора ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» залишив Микита Богачов — його замінив головний інженер Сергій Циба. А влітку 2024 року корпорацію покинув багаторічний керівник В’ячеслав Москалевський, який очолював Roshen із 1995 року. Нині він залишається членом наглядової ради, а гендиректором став 47-річний Олександр Головащук.

Довідка

Roshen — найбільший виробник кондитерських виробів в Україні. До складу корпорації входять фабрики в Києві, Кременчуці, Вінниці, Борисполі, а також підприємства в Литві та Угорщині. Виробничу діяльність Липецької фабрики в росії зупинено з 1 квітня 2017 року.

У 2024 році виторг Roshen зріс до 46,4 млрд грн, що на 15,4% більше, ніж роком раніше (за даними YouControl). Компанія виробляє близько 320 найменувань продукції, а обсяг виробництва сягає 300 000 тонн на рік. Мережа фірмових магазинів налічує близько 70 торгових точок в Україні.

