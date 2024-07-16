Від інновації до попкультури: чому бізнес інтегрує Дію у власні сервіси та як це змінює ринок

Ірина Заболотна

Керівниця команди впровадження Дії в Мінцифрі

Більшість українців знає Дію як сервіс із цифровими документами, Дія.Підписом і зручними державними послугами. Проте ми працюємо і для іншої цільової аудиторії — бізнесу та державних установ, які прагнуть стати ефективнішими, пришвидшити обслуговування, цифровізувати документообіг і перевести власні послуги в онлайн. Тому що всюди, де від клієнта треба копії документів, дані з документів чи підпис, можна використати Дію як місток комунікації — й отримати копії, дані чи підписані електронні документи онлайн відразу в систему компанії. У цьому допомагають такі сервіси інтеграції Дії, як шеринг документів, Дія.Підпис та валідація.

Якісний сервіс тісно пов’язаний з технологіями. Виграє той, хто ефективно впроваджує інновації. Ще кілька років тому, щоб відкрити рахунок у банку, потрібно було їхати у відділення і відстояти чергу, показати документи та чекати, поки працівник вручну внесе дані. Сьогодні можна, лежачи на дивані, відкрити рахунок за 5 хвилин, надіславши копію паспорта через Дію. Онлайн, без поїздок, заторів, черг та очікування. Чи якісний це сервіс? Однозначно. Чи буде користувач їхати у відділення банку, якщо може відкрити рахунок в іншого банку онлайн? Відповідь очевидна.

У перегонах за найкращий сервіс компанії запускають електронний документообіг й автоматизацію. І для цього інтегрують Дію. Щоб спростити флоу отримання послуги для клієнта, відмовитися від паперів та поїздок і в результаті надавати послуги швидше та зручніше. До того ж це стимулює інших гравців ринку удосконалювати власний сервіс. Ми часто пишемо на сторінках Дії про те, як компанії спрощують власні послуги, інтегрувавши Дію, і що це дає безпосередньо користувачу. Були випадки, коли в коментарях люди питали: «а коли так можна буде робити у XXX компанії? або «зробіть так і в ХХХ компанії». Тобто користувачі порівнюють можливості в різних компаніях і хочуть отримувати найкращий сервіс.

Якщо ваша компанія зараз просить клієнтів фотографувати документи або робити ксерокопії, вручну вносити дані з паспорта чи водійського або ж підписувати документи рукою — ви вже відстаєте від тенденцій ринку. Напишіть команді Дії, ми проконсультуємо й допоможемо налаштувати інтеграцію, щоб замінити роботу з паперами на зручні цифрові сервіси. Нещодавно запустили сайт Інтеграція Дії, де детально описали всі сценарії з прикладами використання. Там також знайдете контакти для зв’язку з командою, яка безпосередньо допомагає під’єднати Дію.

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Фінансовий сектор — лідер інтеграції сервісів Дії

Дію у свої бізнес-процеси інтегрували 48 банків, 11 страхових компаній, фінансові компанії, платіжні сервіси. Для проведення ідентифікації та верифікації користувачів, підписання необхідних документів онлайн тощо.

94 секунди — стільки тривало найшвидше відкриття банківського рахунку віддалено із шерингом документів через застосунок Дія в одного українського банку. Тобто 94 секунди — і бізнес має нового клієнта. Достатньо налаштувати для потенційних клієнтів можливість онлайн-онбордингу й відправки копії документа через Дію.

Шеринг документів через Дію використовують компанії з абсолютно різних сфер. Зокрема, мобільні оператори. Наприклад, для реєстрації номера телефону чи встановлення контрактного тарифу. Раніше для цього потрібно було йти в магазин і показувати документ. Зараз українці заходять у застосунок чи на сайт оператора, тиснуть на посилання, яке переводить їх у Дію на підтвердження шерингу документа. Користувач підтверджує запит, компанія відразу отримує копію в систему й надає послугу онлайн. Це можливо у Vodafone, Lifecell та Київстар.

Так само онлайн можна оформлювати під’єднання інтернет-послуг — користувач надсилає копію паспорта через Дію та засвідчує договір Дія.Підписом. Такий процес уже налаштував Nashnet.

Взаємодію з Дією налаштовують також майданчики Prozorro — для швидшої реєстрації учасників торгів.

Заповнювати вручну чи автозаповнити через Дію за 1 хвилину? Очевидно, що клієнт вибере другий варіант

Завдяки шерингу документів можна отримувати не лише копії документів у форматі pdf, а й дані з документів у форматі метаданих json. Тобто на своєму боці компанія може налаштувати автозаповнення даних клієнта у заявах і договорах. Чим скоротить процес для клієнта, адже не доведеться вводити вручну ПІБ, дату народження, ким і де виданий паспорт тощо. Користувач переходить за посиланням, яке веде в застосунок Дія, підтверджує запит на відправлення копій документів. Компанія отримує дані, автоматично заповнює ними поля в електронному документі й показує клієнтові вже заповнений варіант.

Автозаповнення даних через Дію використовують, зокрема, ритейл, інвестиційні компанії, сервіси каршерингу.

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Дія.Підпис — це КЕП, яким можна засвідчувати документи просто зі смартфона

Ми запустили Дія.Підпис як інноваційний сервіс три роки тому, щоб українці могли зручно підписувати заяви про послуги в застосунку й на порталі Дія зі смартфона. На відміну від інших КЕПів, Дія.Підпис можна активувати за хвилину просто в застосунку Дія і відразу використовувати зі смартфона — на вулиці, вдома, у спортзалі, громадському транспорті — будь-де і будь-коли. Не потрібно нікуди їздити чи шукати ноутбук. Це зручно для користувача.

Сервіс швидко став популярним, його почали впроваджувати на власних платформах як державні установи, так і бізнес. До того ж для різних сценаріїв використання: авторизації, підписання, ідентифікації, боротьби зі спекулянтами, надання преміумпідписок українцям тощо.

Українці скористалися Дія.Підписом 40+ млн разів

Так, можливість скористатися Дія.Підписом є у всіх популярних сервісах е-документообігу: Вчасно, Документ.Онлайн, АСКОД Онлайн, EDIN, Deals, Dubidoc та інших.

У відділеннях Кредобанку можна використати Дія.Підпис, щоб відкрити рахунок. Так, усе правильно, не тільки онлайн, а й під час візиту офлайн можна застосовувати Дія.Підпис. Цим банк скоротив час відкриття рахунків удвічі та істотно заощаджує папір: у звичному процесі потрібно друкувати 28 аркушів паперу та ставити 19 підписів. А так один раз кліпнув чи посміхнувся — і всі необхідні документи підписано.

Податкова використовує Дія.Підпис для авторизації в застосунку Моя Податкова та Електронному кабінеті платника податків. monobank застосовує сервіс як додатковий захист банок для зборів. NovaPay використовує для підписання договору купівлі корпоративних облігацій. Укрзалізниця запровадила верифікацію через Дія.Підпис для продажу квитків — щоб відсіювати спекулянтів. А Promova надає безоплатний доступ до вивчення англійської на три роки для тих українців, які підтвердять особу через Дія.Підпис.

Кейсів використання безліч. Й українці ними користуються.

Цифровий документообіг з використанням Дії запроваджують не лише для взаємодії з клієнтами. Ще один напрям — HR-процеси: наймання на роботу, підписання заяв про відпустку й інші кадрові документи. Серед компаній, які вже це зробили, — MOYO, аптечний холдинг АНЦ, EVA, МХП, EVO та інші.

Що зараз у роботі? Мультишеринг — сервіс, над яким працюємо разом з НБУ. А також Дія.Підпис для юридичних осіб

Мультишеринг — це новий сервіс Дії, який дасть змогу компаніям за лічені хвилини отримувати від клієнта копії цифрових документів і довідок: про доходи, ОК-5, ОК-7. За одним запитом — усі необхідні дані. Це зробить шеринг комплексним та значно зекономить час як працівників компаній, так і клієнтів.

Працюємо й над розширенням можливостей Дія.Підпису. Зараз ним можуть користуватися фізичні особи. Скоро Дія.Підпис стане доступним і для юридичних осіб. Це значно спростить процеси і, відповідно, прискорить роботу бізнесу.

Можна багато говорити, як інтеграція Дії покращить ваш сервіс. Але краще впроваджувати й пишатися власними результатами. Переходьте на сайт Інтеграція Дії, ознайомлюйтеся з можливостями і пишіть нам у месенджер або на пошту.

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