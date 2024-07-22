Дія.Бізнес розвиватиме співпрацю українських та польських компаній

На заході «Бізнес у місті», який відвідали понад 200 представників українських та польських компаній, була підписана угода про співпрацю

Відповідну угоду уклали між «Дія.Бізнес у Варшаві» (Diia Busines Warsaw) і Польсько-українською господарчою палатою PUIG.

Голова консультаційного відділу «Дія.Бізнес у Варшаві» Вікторія Булгакова зазначила, що сервіс надає безплатні консультаційні послуги щодо допомоги у створенні та веденні власного бізнесу.

За її словами, донині центр надав понад 12 тисяч консультацій, що стосуються створення фірм, пошуку нерухомості для підприємницької діяльності, інформації про правові та податкові умови ведення бізнесу в Польщі та Україні, а також можливості отримання фінансування.

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«Дія.Бізнес у Варшаві» була створена для підтримки українського бізнесу та сприяння у налагодженні польсько-українських відносин. І в цій сфері ми хочемо об’єднати зусилля і співпрацювати із Польсько-українською господарчою палатою», — повідомила Булгакова.

Водночас заступник голови PUIG Даріуш Шимчиха зазначив, що синергія досвіду «Дія.Бізнес», розуміння українського ринку і компетенції Палати дозволять повноцінно інтегрувати українське та польське бізнес-середовища, а також використовувати потенціал підприємництва в економічній співпраці між обома країнами.

Він додав, що така співпраця важлива з огляду на статистику: за даними PUIG, після 24 лютого 2022 року у Польщі зареєстровано понад 8 тис. українських компаній і 50 тисяч ФОПів.

У межах зустрічі також відбулася виставка, що представляє українських виробників і постачальників послуг на польському ринку, в тому числі у галузях легкої та харчової промисловості, IT, нерухомості, медицини, краси.

Нагадаємо, український бізнес отримав універсальний сайт, створений фахівцями Дії. Там зібрано широкий діапазон безкоштовних послуг, враховуючи консультації.

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За матеріалами Укрінформ