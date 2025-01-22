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Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи

22.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Компанія Нова пошта відкрила нове відділення у Великобритані. Тепер Nova Post є у Манчестері

Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи

Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи Фото: t.me/novapostcorp

Про це Нова пошта написала у своєму Telegram.

«Це вже третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві. Два перші працюють у Лондоні. Відтепер і в Манчестері наші клієнти  можуть зручно відправляти та отримувати посилки, документи і вантажі до 100 кг», — пише Нова пошта.

Нове відділення знаходиться за адресою 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester.

Nova Post пропонує:

  • кур’єрську доставку з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію;
  • можливість виклику кур’єра для вже оплачених і запакованих відправлень;
  • відправлення та отримання через 7000 поштоматів партнерів InPost для посилок до 15 кг.

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Клієнти Nova Post у Великобританії можуть оформити також доставку посилок в Україну, це займає від 5 дні. Крім того можна вибрати зручний часовий інтервал для приїзду кур’єра у день оформлення.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи. Розпочало роботу відділення №17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50. Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові 2024 року. У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Нова пошта присутня на ринках 16 країн: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія та Сполучене Королівство.

Раніше ми писали, скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році. За словами Климова, близько 90% інвестицій буде спрямовано на розвиток бізнесу в Україні, а решту — на розширення міжнародної присутності компанії. Він також зазначив, що у 2025 році кошти планується використати для вдосконалення інфраструктури та будівництва інноваційних терміналів.

Крім того, Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі. The One Show вже понад 50 років залишається однією з найпрестижніших нагород у світі реклами, дизайну та креативу, нарівні з такими відомими відзнаками, як Cannes Lions і D&AD. Проєкт Нової пошти «Вцілілі посилки» отримав бронзову нагороду у номінації Brand Experience. Ще один проєкт «Запакуй небо» увійшов до шортлісту у номінації Design.

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Рубрики: ЄвропаСвітНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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