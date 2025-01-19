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Скільки компаній відкрили українці в Польщі з початку війни

19.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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Після початку повномасштабного вторгнення росії польська влада надала українцям, які отримали тимчасовий захист, право займатися підприємницькою діяльністю на рівних з громадянами Польщі умовах

Скільки компаній відкрили українці в Польщі з початку війни

Скільки компаній відкрили українці в Польщі з початку війни Фото: freepik.com

Це рішення стало поштовхом до стрімкого зростання українського бізнесу в країні. З весни 2022 року кількість нових підприємств, відкритих українцями, значно зросла.

За перший квартал 2022 року, згідно з даними Польського економічного інституту, українці заснували близько 700 індивідуальних підприємств (аналог ФОП). У квітні їх кількість зросла до 847, перевищивши показники попередніх трьох місяців. У травні українці зареєстрували 1240 підприємств, у червні — 1448, у липні — 1767, а в серпні — вже 1955.

Найвищий показник у 2022 році був зафіксований у вересні — 2271 підприємство. Далі цифри залишалися високими: у жовтні зареєстровано 2110 ФОП, у листопаді — 1940, а в грудні — 1648.

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За підсумками 2022 року 6% усіх нових компаній у Польщі були створені громадянами України. У 2023 році ця частка зросла: кожна десята нова фірма була зареєстрована українцями. Щомісяця понад 2 тисячі наших співвітчизників відкривали власний бізнес у Польщі, а пік реєстрацій припав на липень — 3116 підприємств.

У першій половині 2024 року кожен десятий новий бізнес у Польщі був заснований українцями. Ба більше, 77% усіх підприємств, зареєстрованих іноземцями, припадали на громадян України.

За даними статистики, у січні українці відкрили 2616 індивідуальних підприємств, у лютому — 2696, у березні — 2628. У квітні було зареєстровано 2505 нових ФОП, у травні — 2344, а у червні — 2448.

Серед основних сфер, у яких працюють українські підприємці, створені в першому півріччі 2024 року, лідирують будівництво (23%), інформаційні технології та комунікації (19%), а також послуги різного спрямування (12%).

Скільки компаній відкрили українці в Польщі з початку війни

Нагадаємо, що в Україні запустять цифровий інноваційний хаб для бізнесу. Інноваційний хаб WIN2EDIH зосередиться на кібербезпеці, інтернеті речей (IoT), автоматизації та роботизації, віртуальній реальності, хмарних сервісах, виробництві, штучному інтелекті тощо. Він почне працювати з січня 2025 року.

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За матеріалами: Слово і Діло.

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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