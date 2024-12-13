В Україні зʼявиться нова електронна система для бізнесу

До початку 2026 року в Україні запровадять єдину електронну систему, яка автоматизуватиме процес збору та управління інформацією про дозволи, ліцензії та погодження, необхідні для ведення бізнесу

Про це під час «GET Business Festival 2024» заявила Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань державного управління, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Borg Expert.

Також планується зменшити кількість обов’язкових перевірок для підприємців шляхом введення спеціального страхового полісу.

Шуляк підкреслила, що Україна вже отримала перші транші фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Загальна сума допомоги становить 50 мільярдів євро, які виділятимуть до 2027 року.

В обмін на фінансування уряд України зобов’язаний реалізувати низку структурних реформ, що відповідають євроінтеграційним вимогам. Усього визначено 150 ключових індикаторів, виконання кожного з яких приносить державі 450 мільйонів євро.

Один із важливих компонентів програми Ukraine Facility спрямований на покращення бізнес-середовища в країні. Однією з головних проблем залишається неефективне регуляторне середовище, яке стримує розвиток підприємництва. Спрощення цих механізмів є обов’язковою умовою для подальшого отримання фінансування в межах програми.

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Неефективне регуляторне середовище, що ускладнює роботу бізнесу, включає понад 100 різноманітних механізмів, таких як ліцензії, дозволи та погоджувальні документи. Для спрощення процесу їх отримання для підприємців Україна має до першого кварталу 2026 року створити єдину цифрову платформу, яка автоматизуватиме управління всією інформацією про необхідні дозволи, ліцензії та погодження.

Додатковим важливим кроком у напрямку спрощення регулювання стане зменшення кількості перевірок, які повинні проходити підприємці.

«Кожен бізнес знає, які сім кіл пекла потрібно пройти, щоб отримати право працювати. Ці перевірки різні — починаючи від державної служби України з питань праці, закінчуючи ДСНС. Вони можуть відбуватися безперервно, що по факту заважає бізнесу працювати і, відповідно, не сприяє надходженню коштів у бюджет у вигляді податків, — повідомила Шуляк. — Європейська практика щодо цього — уніфікований, спрощений процес. Тим же шляхом підемо і ми — кількість перевірок і їх тривалість буде суттєво скорочена завдяки спеціальному страховому полісу. Його наявність означатиме, що до вас з перевіркою ніхто не прийде, оскільки у вас всі ризики застраховані».

Вона зазначила, що впровадження цих проєктів буде здійснювати Міністерство цифрової трансформації, яке, за її словами, впевнено впорається з поставленим завданням.

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