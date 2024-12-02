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Кабмін змінив умови бронювання для бізнесу

02.12.2024 11:00
Дарія Шуть
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Уряд оновив терміни бронювання військовозобов’язаних працівників підприємствами, а також спростив механізм перевірки зарплат та розширив перелік професій, представники яких можуть бути заброньовані

Кабмін змінив умови бронювання для бізнесу

Фото: freepik.com

Згідно з новими правилами, компанії, які вже мають статус критично важливих, але досі його не оновили, зможуть отримати бронювання для працівників. Воно буде чинним до 28 лютого 2025 року, тобто до кінця строку на оновлення критичності. А після того, як підприємство оновить статус, термін бронювання буде збільшено до 12 місяців як і раніше, повідомляє Міністерство економіки.

Наприклад, якщо термін бронювання працівників закінчується 5 січня 2025 року, а компанія ще не оновила критичність упродовж грудня, то можна продовжити бронювання цих працівників через Дію, але не більше ніж до кінця лютого 2024 року. Якщо ж підприємство вже оновило критичність, воно може вже у грудні 2024 року почати процес перебронювання цих працівників на новий строк — до року.

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Інші нововведення

Кабінет міністрів спростив механізм перевірки зарплат працівників критичних підприємств. Якщо компанія з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже наявного фахівця — керівник під час подання списку на бронювання у Дії має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тис. грн.

Таким чином, якщо бізнес хоче забронювати нового працівника чи продовжити чинне бронювання співробітника йому достатньо встановити рівень зарплати вищу за 20 тис. грн з дати бронювання без обов’язку мати вищу зарплату у попередній період.

Якщо компанія забронювала працівника, то повинна й надалі тримати його зарплату не рівні не менше 20 тис. грн. Підприємства, які вкажуть неправдивий рівень зарплати працівників, втратять критичність і не зможуть повернути її протягом щонайменше пів року.

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Також уряд виділив нові напрямки для професійної підтримки. До списку посад, які можуть бути заброньовані без обмежень за обсягами, додано фахівців у сфері протезно-ортопедичного виробництва.

Крім того, зроблено акцент на підтримку міжнародних проєктів. Бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.

Нагадаємо, що з 1 грудня бронювання працівників буде можливе лише через портал Дія, про що ми писали раніше. Для цього потрібно заново отримати статус критичності за новими критеріями та подати документи.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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