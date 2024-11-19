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Бронювання з 1 грудня буде лише через Дію — Мінцифри

19.11.2024 13:40
Дарія Шуть
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З наступного місяця процес бронювання військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації значно зміниться

Бронювання з 1 грудня буде лише через Дію — Мінцифри

Фото: freepik.com

Починаючи з 1 грудня, забронювати працівників від мобілізації можна буде виключно через портал Дія. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

До цього бронювання було можливим двома шляхами: онлайн через Дію, а також в паперовому форматі, коли компанії подавали відповідні документи на бронювання, отримували статус критичності і після цього могли забронювати працівників.

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Однак уряд вирішив змінити цю систему та залишити лише варіант з Дією. Важливо, що бронювання буде доступне лише на порталі, а не через застосунок, оскільки там зручніший інтерфейс. Таким чином, з 1 грудня залишиться лише електронний формат послуги.

Федоров зауважив, що такий крок дозволить одразу отримувати всю необхідну інформацію, давати людині статус заброньованої та відображати його в усіх системах.

«Але дуже важливо, що скористатися послугою на порталі Дія зможуть виключно ті компанії, які зможуть підтвердити свою критичність за новими правилами», — пояснив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, що 20 жовтня бронювання призупинили задля проведення аудиту заброньованих та перегляду критеріїв визначення критичної важливості підприємств для економіки України. У перші ж дні аудиту комісія уряду виявила близько 40 тис. військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями порядку.

А в середині листопада Кабмін ухвалив нові умови, за яких підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації. Регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тисяч гривень).

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За матеріалами РБК-Україна

Рубрики: Війна з РосієюДіяЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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