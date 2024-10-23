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Кабмін ухвалив повторну перевірку бізнесів щодо права на бронювання

23.10.2024 15:40
Дарія Шуть
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Український уряд дозволив повторну перевірку на критичність підприємств, установ та організацій, які мають право на бронювання працівників від мобілізації

Кабмін ухвалив повторну перевірку бізнесів щодо права на бронювання

Фото: freepik.com

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку визначення критичності підприємств, установ та організацій, що мають право на бронювання працівників. Зокрема увів додаткові перевірки відповідності критеріями.

Відповідно до нововведень орган, який прийняв рішення про визначення бізнесу критично важливим, у разі потреби проводить перевірку його відповідності критеріям, зазначеним у пункті 2 цих критеріїв та порядку, протягом діяльності підприємства з дати прийняття рішення про визначення його критично важливим.

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Зазначимо, пункт 2 Критеріїв містить дуже різноманітні вимоги – від сплати податків до рівня прибутку, а також нечіткий критерій «важливості» для економіки та населення. При цьому бронювання до 100% співробітників мають виконавці грантових проєктів на замовлення партнерів. Вочевидь, їх зміни стосуватися не будуть, адже їм не потрібно демонструвати рівень сплати податків чи прибуток, а також доводити свою «критичність».

У новій постанові Кабміну йдеться, що за результатами проведеної перевірки орган приймає одне з таких рішень:

  • про невідповідність установи критеріям та скасування статусу критично важливої;
  • про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим.

Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.

Нагадаємо, 20 жовтня була тимчасово зупинена процедура електронного бронювання критичного персоналу компаній через портал Дія через проведення аудиту заброньованих військовозобов’язаних, який триватиме до 15 листопада.

Як можливе тимчасове рішення в EBA пропонують автоматичне продовження дії чинних бронювань в реєстрі «Оберіг» на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються протягом дії цього «аудиту» -+3 доби (оскільки Дія розглядає заявки до 72 годин), тобто з 17 жовтня по 18 листопада.

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За матеріалами sud.ua

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