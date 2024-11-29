Кабмін встановив нові правила для бізнесу щодо бронювання

Підприємства повинні до кінця зими підтвердити статус критичності, щоб мати можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації

Згідно з новими критеріями для бронювання від мобілізації, які встановив Кабінет міністрів, бізнес має перепідтвердити свій статус критичності до 28 лютого 2025 року.

Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів на зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

За його словами, протягом цього часу наявний статус критичності та чинні бронювання будуть зберігатись. Однак забронювати нових співробітників компанії зможуть лише після перепідтвердження статусу у визначений термін.

Також серед інших нововведень, що з 1 грудня бронювання працівників буде можливе лише через портал Дія, про що ми писали раніше. Для цього потрібно заново отримати статус критичності за новими критеріями та подати документи.

Щоб отримати статус критичності, підприємство має відповідати принаймні трьом критеріям, два з яких є обов’язковими для всіх, зокрема:

відсутність податкової заборгованості;

середня зарплата по підприємству не менше ніж 20 тис. грн та така ж заробітна плата працівника, що бронюється.

Третій критерій має бути одним з загальних, регіональних або галузевих критеріїв, які мають бути розроблені профільними міністерствами або ОВА.

Як зазначають в EBA, актуальність статусу критичності буде автоматично перевірятися системою щомісяця через обмін даними з Пенсійним фондом та Державною податковою службою.

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Інші норми бронювання для бізнесу

Забронювати 100% працівників зараз можуть лише підприємства паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Інші компанії мають квоту 50%. Базою обліку є всі військовозобов’язані працівники підприємства.

Водночас уряд виключив з правил бронювання норму, що до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві не включаються військовозобов’язані, які мають відстрочку, наприклад у зв’язку з доглядом за людиною з інвалідністю або багатодітні сім’ї.

При цьому до бази не враховуватимуться працівники, які працюють за сумісництвом і заброньовані на іншому підприємстві. Робітники, які працюють на підприємстві менш як три місяці, наразі теж не можуть бути заброньовані. Після набрання чинності податкових змін цей термін скоротиться до місяця.

Зняти бронювання зі співробітників можливо, однак без особливих підстав (наприклад, звільнення) це можна буде зробити не частіше одного разу на місяць.

Нагадаємо, що 20 жовтня бронювання призупинили задля проведення аудиту заброньованих та перегляду критеріїв визначення критичної важливості підприємств для економіки України. У перші ж дні аудиту комісія уряду виявила близько 40 тис. військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями порядку.

А в середині листопада Кабмін ухвалив нові умови, за яких підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації. Регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

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