В Україні запустили нову грантову програму для підприємців

«СТВОРЮЙ!» — грантова програма для підтримки українок, які прагнуть масштабувати свій бізнес у сфері виробництва, переробки та культурних індустрій із виробничою складовою. Прийом заявок другого етапу триває до 31 жовтня включно

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що гранти допомагають модернізувати виробництво, підвищити ефективність, розширити присутність на внутрішньому та зовнішньому ринках, створювати нові робочі місця та зміцнювати економічну спроможність громад та України загалом.

Загальний фонд другого етапу: понад $1 000 000. Максимальний розмір гранту: до $15 000.

Які підприємиці можуть отримати грант:

працюють як ФОП, або співвласниці ТОВ / ПП, де жінка володіє понад 50%;

щонайменше 1 рік ведуть діяльність у галузі виробництва або культури з виробничою складовою;

чесно і прозоро працюють в Україні;

не ведуть діяльності на ТОТ.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Можливі сфери діяльності:

переробна промисловість (усі КВЕД секції C): від виробництва електронної продукції, устаткування, меблів, металургійного виробництва до створення одягу та прикрас;

сфера культури (КВЕДи: 58.11, 59.20, 59.11, 90.01, 90.02, 90.03).

Прийом заявок триває до 31 жовтня 2025 року включно.

Подати заявку і дізнатись подробиці про програму можна на сайті: vlasnaspravagrant.

Заявка має містити заповнений за шаблоном план розвитку бізнесу.

