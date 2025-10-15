close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні запустили нову грантову програму для підприємців

15.10.2025 19:20
Микола Деркач

«СТВОРЮЙ!» — грантова програма для підтримки українок, які прагнуть масштабувати свій бізнес у сфері виробництва, переробки та культурних індустрій із виробничою складовою. Прийом заявок другого етапу триває до 31 жовтня включно

В Україні запустили нову грантову програму для підприємців

Фото: me.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що гранти допомагають модернізувати виробництво, підвищити ефективність, розширити присутність на внутрішньому та зовнішньому ринках, створювати нові робочі місця та зміцнювати економічну спроможність громад та України загалом.

Загальний фонд другого етапу: понад $1 000 000. Максимальний розмір гранту: до $15 000.

Які підприємиці можуть отримати грант:

  • працюють як ФОП, або співвласниці ТОВ / ПП, де жінка володіє понад 50%;
  • щонайменше 1 рік ведуть діяльність у галузі виробництва або культури з виробничою складовою;
  • чесно і прозоро працюють в Україні;
  • не ведуть діяльності на ТОТ.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Можливі сфери діяльності:

  • переробна промисловість (усі КВЕД секції C): від виробництва електронної продукції, устаткування, меблів, металургійного виробництва до створення одягу та прикрас;
  • сфера культури (КВЕДи: 58.11, 59.20, 59.11, 90.01, 90.02, 90.03).

Прийом заявок триває до 31 жовтня 2025 року включно.

Подати заявку і дізнатись подробиці про програму можна на сайті: vlasnaspravagrant.

Заявка має містити заповнений за шаблоном план розвитку бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як бізнесмену початківцю залучити кошти: що таке краудфандинг та як він працює

€50 млн на розвиток стартапів — в Україні запустили Ukraine Phoenix Tech Fund

Уряд фінансуватиме креативні стартапи через програму «Власна справа»

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про «податок на OLX» — Гетманцев 15.10.2025

Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про «податок на OLX» — Гетманцев
Netpeak став офіційним партнером Netflix 15.10.2025

Netpeak став офіційним партнером Netflix
Digital Enterprise Forum 2025: як компаніям побудувати ефективну ІТ-інфраструктуру та впровадити AI 13.10.2025

Digital Enterprise Forum 2025: як компаніям побудувати ефективну ІТ-інфраструктуру та впровадити AI
Мережа Lviv Croissants відкрила новий заклад у США 13.10.2025

Мережа Lviv Croissants відкрила новий заклад у США
Чи зобов’язані «сплячі ФОПи» сплачувати податки 13.10.2025

Чи зобов’язані «сплячі ФОПи» сплачувати податки
Велика мережа магазинів припиняє роботу в Україні 10.10.2025

Велика мережа магазинів припиняє роботу в Україні
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
15.10.2025  20:50

Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про «податок на OLX» — Гетманцев

 15.10.2025  20:20

BlackRock встановив новий рекорд активів

 15.10.2025  19:50

Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

 15.10.2025  19:20

В Україні запустили нову грантову програму для підприємців

 15.10.2025  18:50

НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів

 15.10.2025  18:20

Як зміниться ціна Ethereum до кінця 2025 року

 15.10.2025  17:40

НБУ застосував заходи впливу до 3 фінкомпаній

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.