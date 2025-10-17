close-btn
Крипторинок стрімко летить в прірву: Біткоїн тестує $104 тис.

17.10.2025 15:30
Микола Деркач

Біткоїн упав нижче $105 тис. у п’ятницю, 17 жовтня, коли трейдери з кредитним плечем знову зазнали значних збитків — за останні 24 години було знищено криптовалютних позицій на суму майже $1,2 млрд

Фото: pexels.com

Дані показують, що більшість збитків припала на довгі позиції, що відображає надмірно агресивні очікування відновлення цін.

За даними CoinGlass, близько 79% усіх ліквідацій становили саме довгі угоди, що зачепили понад 307 000 акаунтів. Найбільша одинична ліквідація — довга позиція ETH-USD на $20,4 млн на децентралізованій біржі деривативів Hyperliquid.

Найбільші втрати припали на Біткоїн — близько $344 млн, Ethereum — $201 млн, та Solana — $97 млн. XRP, Dogecoin та інші високо волатильні токени також втратили десятки мільйонів доларів.

Найбільшу активність зафіксовано на Hyperliquid — $391 млн ліквідацій, далі йдуть Bybit ($300 млн), Binance ($259 млн) та OKX ($99 млн). Така структура свідчить, що ончейн-платформи вже конкурують із традиційними біржами під час масштабних ринкових зрушень.

Як зазначають експерти, відновлення після минулотижневих ліквідацій, схоже, згасло: відскок на початку тижня швидко розвернувся, і ключові токени щодня поступово дешевшають. Ethereum вже торгується поблизу $3,73 тис., а Біткоїн впав нижче $105 тис.

Фото: coinmarketcap.com

Читайте також: Капіталізація крипторинку впала на $110 млрд за добу

Нагадаємо, що ліквідації відбуваються, коли трейдери, що використовують позикові кошти, не можуть виконати вимоги маржі. Якщо ринок рухається надто різко проти позиції з плечем, біржа примусово її закриває, щоб запобігти подальшим втратам.

Такі події часто переростають у лавиноподібні розпродажі, коли спрацьовують великі кластери стоп-ордерів — так звані «цикли ліквідацій». Їх відстежують за тепловими картами ліквідацій та даними про відкритий інтерес, що показують, де на ринку зосереджено найбільше кредитного навантаження. Коли ціна підходить до таких зон, трейдери пильно стежать за потенційними сплесками або масовими закриттями позицій, які можуть визначити подальший напрямок руху.

Падіння Біткоїна почалося пізно ввечері у четвер, коли ціна пробила рівень $107 тис., запустивши ланцюг примусових ліквідацій на ринку деривативів.

Це відбулося на тлі напруженого макроекономічного фону. Нове загострення у відносинах між США та Китаєм знизило апетит до ризику, а зміцнення єни та падіння цін на золото посилили невизначеність.

За матеріалами coindesk.com.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.