Капіталізація крипторинку впала на $110 млрд за добу

17.10.2025 10:10
Микола Деркач

Криптовалютний ринок втратив близько $110 млрд своєї капіталізації менш ніж за 24 години, зазнавши чергового різкого обвалу цього тижня

Фото: unsplash.com

За даними Finbold із посиланням на CoinMarketCap, глобальна ринкова капіталізація знизилася з $3,86 трлн 15 жовтня (12:00 UTC) до $3,75 трлн 16 жовтня (3:00 UTC).

Біткоїн зазнав найбільшого удару: його ціна впала з приблизно $113 330 до $109 819, що призвело до скорочення його загальної вартості з $2,24 трлн до майже $2,19 трлн — мінус близько $54 млрд. Згодом «цифрове золото» частково відновилося і на момент написання матеріалу торгувалося на рівні трохи вище $111 тис.

Альткоїни теж у мінусі

Біткоїн не був єдиним активом у червоній зоні — майже всі з топ-10 криптовалют за ринковою капіталізацією також подешевшали. Solana (SOL) знизилася майже на 3,5%, Cardano (ADA) — на 2,2%. Ethereum (ETH) та XRP впали відповідно на 1% і 1,75%. Єдиним винятком став Tron (TRX), який за добу зріс на 1,5%.

Читайте також: Біткоїн падає: економіст попередив про можливий обвал монети

На XRP тиснуть особливо сильно — аналітики попереджають, що падіння може продовжитися до рівня $2. Такий песимізм пов’язаний із тижнем безперервних розпродажів, які вже знищили мільярди доларів його капіталізації.

Ринок у стані страху

Загальні настрої на ринку стали виразно ведмежими. Індекс страху та жадібності для криптовалют обвалився із «жадібності» на рівні 71 минулої п’ятниці до «страху» — 32 на момент написання матеріалу. Поточний рівень нагадує квітневий, коли ціна активу падала до $74 000.

Додаткову паніку на ринку спричинив переказ із давнього гаманця, що раптово активував 2 000 BTC (близько $222 млн) і розіслав їх на 51 нову адресу. Це викликало хвилю спекуляцій серед трейдерів. Тим часом американські спотові Біткоїн-ETF зафіксували відтік $94 млн у середу, зменшивши загальний чистий приплив коштів до $62,45 млрд.

