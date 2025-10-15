close-btn
Як зміниться ціна Ethereum до кінця 2025 року

15.10.2025 18:20
Микола Деркач

Ethereum (ETH) переживає період підвищеної волатильності на тлі ескалації ситуації між США та Китаєм, однак деякі експерти припускають, що найближчим часом можливе відновлення зростання

Фото: unsplash.com

Як зазначають експерти Finbold, потужний приплив коштів у біржові фонди (ETF) і зростання інституційного попиту можуть значно підняти ціну монети. Натомість поєднання макроекономічного сповільнення, зниження інтересу інвесторів і регуляторного тиску може обвалити її до $3 000.

Спираючись на результати аналізу ШІ (ChatGPT-5), фахівці підкреслили, що за стабільних ринкових умов і сталого інституційного попиту ціна ETH наприкінці 2025 року може коливатися у діапазоні $5 000-6 200, а найімовірнішою ціллю стане $5 800, якщо нинішні тенденції збережуться.

Щоб отримати чіткіше уявлення про те, де може опинитися друга за капіталізацією криптовалюта до середини грудня, Finbold також залучив власний інструмент машинного навчання AI Signals, який поєднує кілька великих мовних моделей (LLM) із технічними індикаторами ринкової динаміки.

На відміну від ChatGPT, алгоритм виявився набагато обережнішим. Згідно з його аналізом, Ethereum торгуватиметься лише на рівні $4 117 до 14 грудня, що означає незначне зростання.

Читайте також: Біткоїн може ще раз впасти перед новим максимумом — Пітер Брандт

«Найпомітніша різниця між двома прогнозними інструментами полягає у тому, що LLM GPT-4o, на якому працює Signals, оцінив можливу вартість у $4 250 (+3,73%) — значно нижче за прогноз ChatGPT-5 у $5 800 на кінець року. Grok 3 передбачив ті самі показники, що й GPT-4o, тоді як Claude Sonnet 4 спрогнозував протилежне — зниження на 6,03% до $3 850», — йдеться у повідомленні.

Загалом, порівняння двох підходів показує, що притік коштів у ETF може відіграти вирішальну роль у підвищенні ціни активу, як вважає ChatGPT, тоді як технічні індикатори, які використовує додаток Signals від Finbold, свідчать, що траєкторія зростання може бути менш стрімкою — принаймні до останніх тижнів 2025 року.

На момент написання матеріалу монета торгувалася на рівні близько $4 106, піднявшись на 3% за останню добу. Водночас за тиждень токен знизився на 8,5%.

