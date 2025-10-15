Біткоїн може ще раз впасти перед новим максимумом — Пітер Брандт

Біткоїн може вже цього тижня відновити свій історичний максимум у $126 198, але перед цим, ймовірно, зазнає ще однієї суттєвої корекції, вважає відомий трейдер Пітер Брандт

«Або відбудеться масштабне «струшування», яке підтвердиться новим максимумом протягом найближчого тижня, — сказав він, зазначивши, що не виключає і значно песимістичнішого сценарію. — Або ж буде порушено параболу — щоразу в минулому це призводило до падіння ціни на 75%. Я думаю, час 80% обвалів минув, але, можливо, ціна знизиться до $50–60 тис., щоб протестувати нижню межу кривої».

Аналітики радять зважати на довгострокові ризики

Нещодавно крипторинок різко обвалився після оголошення президента США Дональда Трампа про 100% мито на китайські товари — загальні ліквідації перевищили $19 млрд.

Після падіння з близько $121 000 до $102 000 у моменті Біткоїн відновився до приблизно $112 635 станом на момент написання.

«Ці вихідні нагадали, наскільки небезпечним може бути надмірне кредитне плече — навіть вище 1,5x», — сказав засновник Capriole Investments Чарльз Едвардс.

Він додав, що трейдерам варто враховувати «довгостроковий ризик», оскільки поточна волатильність є тимчасовою, а його прогноз на найближчі тижні можна описати просто — «вгору».

Інші аналітики також залишаються оптимістами, вважаючи, що макроекономічні фактори можуть стимулювати приплив нового капіталу на ринок криптовалют.

Цікаве по темі: Пітер Шифф заперечує статус Біткоїна як «цифрового золота»

«Купуйте все»

Співзасновник BitMEX Артур Гейс заявив, що на ринку криптовалют може з’являтися вигідна можливість для купівлі після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл натякнув на завершення політики кількісного пом’якшення.

«Купуйте все», — написав Гейс.

Кількісне пом’якшення є позитивним фактором для крипторинку, адже воно стимулює банки до активнішого кредитування та знижує вартість позик для бізнесу і споживачів завдяки нижчим ставкам.

«Зараз головна історія для Біткоїна — макродані»

Провідний аналітик Swyftx Пав Гундал зазначив, що «фундаментальні економічні дані — це головний фактор для Біткоїна зараз».

«Інфляція зазнає подвійного тиску: з одного боку — зниження цін на нафту і попиту, а з іншого — послаблення ринку праці США», — додав він.

За підсумками серпня інфляція у США сягнула 2,9%, що є найвищим показником із січня.

«ФРС має мандат на підтримку повної зайнятості, і все виглядає так, що цього місяця ми побачимо нове зниження ставок. Це ідеальні умови для Біткоїна», — наголосив аналітик.

Тим часом макроекономістка Лін Алден сказала, що схиляється до думки: наступний квартал буде «доволі сприятливим» для Біткоїна.

Джерело: Cointelegraph.