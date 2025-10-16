close-btn
Біткоїн падає: економіст попередив про можливий обвал монети

16.10.2025 15:30
Микола Деркач

Відомий макроекономіст Генрік Зеберг попередив, що Біткоїн перебуває в «найекстремальнішій бульбашці всіх часів», і закликав інвесторів готуватися до нищівного обвалу, коли поточне зростання досягне свого фінального піку

Фото: pixabay.com

Прогноз Зеберга різко контрастує з домінуючим оптимістичним настроєм на Волл-стріт і у фінансових медіа, які продовжують вихваляти стійкість Біткоїна попри глобальну макроекономічну невизначеність.

Економіст застеріг, що нинішнє захоплення нагадує поведінку інвесторів під час попередніх ринкових бульбашок, коли публічний ентузіазм передував різким обвалам. Про це він написав у дописі в X 15 жовтня.

Біткоїн готується до фінального ривка

Зеберг очікує ще одного, останнього ралі перед тим, що він називає «жахливим крахом» — потенційно одним із наймасштабніших в історії фінансових ринків.

Його прогноз підтверджують технічні індикатори, які вказують, що довгострокова цінова структура Біткоїна формує модель висхідного клина — фігуру, яка часто передує ринковим вершинам.

Читайте також: 2 перегріті криптовалюти, яких зараз варто уникати

Аналіз показує, що Біткоїн увійшов у п’яту й фінальну хвилю свого тривалого висхідного тренду — фазу, яка зазвичай супроводжується піковим оптимізмом і різкими розворотами.

Експерт також звернув увагу на сильну негативну дивергенцію між ціною Біткоїна та індексом відносної сили (RSI) на основних таймфреймах, що свідчить про ослаблення імпульсу попри подальше зростання.

Згідно з його прогнозом, після досягнення піку можливі три сценарії: найкращий — падіння до $16 000, середній — до $4 000, найгірший — обвал до $150.

Попередження прозвучало на тлі того, що частина учасників ринку все ще очікує нових максимумів поблизу $150 000, попри останню волатильність. Загалом ринкові настрої залишаються позитивними — актив утримується вище рівня.

Станом на момент написання матеріалу провідна монета світу торгувалася на рівні $110,9 тис., втративши близько 9% на тижневому графіку. Зауважимо, що цього тижня BTC у моменті просів нижче $105 тис., за даними CoinMarketCap.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
