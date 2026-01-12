В Україні офіційно обмежили доступ до Polymarket

В Україні офіційно запровадили обмеження доступу до сайту платформи прогнозів Polymarket. Рішення про блокування ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК)

Причиною стала відсутність у платформи ліцензії на діяльність, яку регулятор трактує як організацію азартних ігор. Домен Polymarket внесли до відкритого реєстру інтернет-ресурсів, доступ до яких підлягає обмеженню.

У документі зазначено, що постачальники електронних комунікаційних послуг мають блокувати онлайн-майданчики, які використовуються для організації, проведення або надання доступу до азартних ігор без належної ліцензії.

Водночас обмеження застосовують не однаково: частина українських користувачів уже не може відкрити сайт, тоді як в інших він поки що працює без видимих змін.

Як працює Polymarket і чому про неї говорять

У 2025 році оцінка американської біржі прогнозів Polymarket сягнула $9 млрд, а її засновник Шейн Коплан опинився серед наймолодших мільярдерів світу.

Платформа діє не за класичною букмекерською схемою: учасники укладають парі один з одним, а не з оператором. Імовірність настання події відображається в ціні «активу»: вона змінюється залежно від того, за яку суму користувачі готові купувати або продавати «акції» з варіантами результату «так» чи «ні». Ставити можна фактично на будь-які події.

У 2024 році Polymarket стала глобальним явищем після того, як її користувачі задовго до офіційного оголошення результатів передбачили впевнену перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, попри майже рівні показники в соціологічних опитуваннях. Натомість у 2025 році платформа отримала хвилю критики в українських медіа через прийом ставок на події, пов’язані з російсько-українською війною, зокрема щодо можливих строків окупації міст на Донбасі.

Станом на 24 грудня на платформі вже закрито близько 240 парі, що стосуються України, із сукупним обсягом понад $270 млн. Ще 120 активних ставок разом перевищують $140 млн.

Джерело: Forbes.