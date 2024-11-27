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Viber запустив нові функції для бізнесу

27.11.2024 17:30
Ольга Деркач
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Rakuten Viber запустив в Україні нові безкоштовні функції для малого бізнесу. Тепер українські підприємці можуть безплатно створювати та керувати бізнес-профілем своєї компанії

Viber запустив нові функції для бізнесу

Viber запустив нові функції для бізнесу Фото: Viber

Це дозволить представити бізнес у найпопулярнішому в Україні месенджері та взаємодіяти з клієнтами просто у застосунку, йдеться в пресрелізі Viber.

В рамках стратегії суперзастосунку Rakuten Viber раніше запустив ці функції в Греції та на Філіппінах. Це призвело до збільшення кількості бізнес-акаунтів на 65% з початку 2024 року. Від сьогодні Rakuten Viber відкриває бізнес-акаунти для малих підприємств і в Україні.

Переваги облікового запису у Viber для малого бізнесу:

  • бізнес-профіль: сторінка з інформацією про бізнес (назва, логотип, опис, контакти тощо), доступна в пошуку Viber. Можливість спілкування чи підписки прямо з профілю;
  • каталог товарів: публікація до 50 продуктів/послуг із описом, цінами й фото товарів можна ділитися в чаті, пропонувати знижки, а клієнти можуть дізнаватися деталі;
  • видимість: профіль зʼявляється у пошуку за назвою, описом чи категорією. Спеціальні позначки роблять бізнес помітнішим;
  • QR-коди та посилання: доступ до профілю через посилання чи QR-код, які можна поширювати в соцмережах, медіа чи точках продажу;
  • інструменти для промо: безкоштовні акції, анонси нових продуктів і пропозиції для підписників;
  • розширені чати: автоматичні відповіді для клієнтів, включаючи вітальні повідомлення та відповіді в неробочий час;
  • бізнес-статистика: аналіз охоплення, кількості підписників і часу відповіді для покращення продажів і клієнтського досвіду.

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«Rakuten Viber продовжує розвивати інструменти для малих бізнесів, — коментує Офір Ейал, генеральний директор Rakuten Viber. — Результати, які ми отримали після запуску бізнес-акаунтів у Греції та на Філіппінах, стали для нас стимулом запустити це рішення і в інших країнах. Ми хочемо надавати малим підприємствам зручні та ефективні інструменти, які відповідатимуть їхнім потребам».

90% споживачів витрачають більше на бренди з персоналізованими пропозиціями, а 88% повертаються за якісний сервіс. Viber в Україні — ключовий канал для спілкування бізнесу з клієнтами: понад 40% користувачів віддають йому перевагу, порівняно з іншими месенджерами (20%), дзвінками (18%), сайтами (11%), SMS (7%) та email (4%).

Відтепер бізнес-акаунти доступні на Viber (iOS 24.0.1, Android 24.0.2), а незабаром з’являться тарифні плани з додатковими функціями.

Нагадаємо, що Viber розширив функцію видалення повідомлень. Ця функція дозволяє користувачам Viber Plus непомітно скасовувати відправку своїх повідомлень, незалежно від того, були вони прочитані чи ні.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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