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Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ

23.04.2025 21:00
Микола Деркач
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За І квартал 2025 року обсяги касових оборотів банків зросли. Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – березень цього року становив 712,6 млрд грн. Це на 13,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ

Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Видачі готівки з кас банків за цей період збільшилися меншими темпами (на 8,4%) та становили 703,5 млрд грн.

Збільшення обсягів готівки зумовлено зростанням економічної активності, якому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, стабілізація енергозабезпечення.

Традиційно у І кварталі 2025 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

  • операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 86,1%;
  • придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,8%;
  • підкріплення операторів поштового зв’язку – 3,4%.
Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ

Фото: bank.gov.ua

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Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

  • торговельна виручка – 29,3%;
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток – 22,4%;
  • надходження від продажу іноземної валюти – 20,5%;
  • виручка від усіх видів послуг – 13,3%.

Докладніше дізнатися про динаміку касових оборотів банків за останні 10 років можна за посиланням.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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