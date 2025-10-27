Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном

У публікації в X від 25 жовтня Роберт Кійосакі заявив, що ті, хто придбає Ethereum сьогодні, можуть отримати прибутки, подібні до тих, що мали інвестори, які вклалися в Біткоїн на ранніх етапах його зростання

«Люди, які купують Ethereum сьогодні по $4000, будуть схожі на тих, хто інвестував в Біткоїн, коли він коштував $4000. Старе мислення залишиться позаду, а розрив перетвориться на Великий каньйон. Подумайте над цим і вирішіть, на якому боці розриву хочете бути», — написав Кійосакі.

Його підхід до інвестування

У коментарі Кійосакі протиставив два типи мислення — «старе» та «нове». На його думку, саме від цього залежить, як люди зможуть утримати або примножити свій капітал, адже розрив у добробуті між багатими та рештою населення постійно зростає.

Він зазначив, що мільярди людей сьогодні борються з інфляцією, нестачею грошей і невпевненістю в роботі, тоді як традиційні фінансові підходи вже не працюють.

Читайте також: Три події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

За словами аналітика, люди, які віддають перевагу «старому» мисленню, покладаються на звичні стратегії — здобуття додаткової освіти, понаднормову роботу, заощадження у звичайних валютах та пенсійні плани. Кійосакі попередив, що ці методи лише поглиблюють відставання.

Натомість «нові мислителі» створюють бізнеси, накопичують у реальних активах, як-от золото та срібло, та інвестують у нові технології — передусім у Біткоїн і Ethereum. Останній, на думку Кійосакі, сьогодні відкриває можливості, подібні до тих, що давав ранній Біткоїн.

Його позиція вкотре підтверджує послідовну підтримку альтернативних активів, які, за словами автора «Багатого тата, бідного тата», здатні зберегти статки під час очікуваного економічного спаду.

MY CONCERN: “Old Thinking vs New THinking” GAP between rich and poor becomes: GRAND CANYON between rich and poor. Billions of people are struggling to:

1: “Make Ends Meet”

2: “Keep Up With Inflation.”

3: “Keep their Job” Old Thinkers:

1: Go back… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 25, 2025

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Черговий біткоїн-гаманець епохи Сатоші «прокинувся»: що це означає

Аналітик Дейв Ремсі розповів, чому не варто купувати Біткоїн

Пошуки Сатоші Накамото можуть зашкодити Біткоїну — аналітик

За матеріалами finbold.com.