Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном

27.10.2025 16:30
Ольга Деркач

У публікації в X від 25 жовтня Роберт Кійосакі заявив, що ті, хто придбає Ethereum сьогодні, можуть отримати прибутки, подібні до тих, що мали інвестори, які вклалися в Біткоїн на ранніх етапах його зростання

Фото: pngwing.com, unsplash.com

«Люди, які купують Ethereum сьогодні по $4000, будуть схожі на тих, хто інвестував в Біткоїн, коли він коштував $4000. Старе мислення залишиться позаду, а розрив перетвориться на Великий каньйон. Подумайте над цим і вирішіть, на якому боці розриву хочете бути», — написав Кійосакі.

Його підхід до інвестування

У коментарі Кійосакі протиставив два типи мислення — «старе» та «нове». На його думку, саме від цього залежить, як люди зможуть утримати або примножити свій капітал, адже розрив у добробуті між багатими та рештою населення постійно зростає.

Він зазначив, що мільярди людей сьогодні борються з інфляцією, нестачею грошей і невпевненістю в роботі, тоді як традиційні фінансові підходи вже не працюють.

Три події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

За словами аналітика, люди, які віддають перевагу «старому» мисленню, покладаються на звичні стратегії — здобуття додаткової освіти, понаднормову роботу, заощадження у звичайних валютах та пенсійні плани. Кійосакі попередив, що ці методи лише поглиблюють відставання.

Натомість «нові мислителі» створюють бізнеси, накопичують у реальних активах, як-от золото та срібло, та інвестують у нові технології — передусім у Біткоїн і Ethereum. Останній, на думку Кійосакі, сьогодні відкриває можливості, подібні до тих, що давав ранній Біткоїн.

Його позиція вкотре підтверджує послідовну підтримку альтернативних активів, які, за словами автора «Багатого тата, бідного тата», здатні зберегти статки під час очікуваного економічного спаду.

За матеріалами finbold.com.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.