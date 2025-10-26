close-btn
Пошуки Сатоші Накамото можуть зашкодити Біткоїну — аналітик

26.10.2025 10:00
Ольга Деркач

Американський журналіст Бенджамін Воллес, автор книги The Mysterious Mr Nakamoto, провів п’ятнадцять років у спробах розгадати головну таємницю криптосвіту — хто стоїть за псевдонімом Сатоші Накамото. За цей час він об’їздив півсвіту — від біткоїн-зустрічей у Мангеттені до австралійських передмість і пустелі Аризони, — але остаточної відповіді так і не знайшов

Фото: freepik.com

У книзі Воллес описує, як напряму ставив запитання всім підозрюваним: «Ви — Сатоші Накамото?» Він не виключав, що справжній автор Біткоїна просто здивований, що ніхто раніше не спитав про це в лоб. Автор визнає: навіть якщо особу творця буде встановлено, це, найімовірніше, розчарує спільноту. «Часто невідоме цікавіше за відоме», — пояснює він.

Журналіст аналізує найпопулярніших «підозрюваних» — від Гела Фінні, який отримав першу транзакцію Біткоїна, до Ніка Сабо, автора концепції Bit Gold, що вважається ідейним попередником Біткоїна. Воллес навіть використовує комп’ютерний аналіз стилю текстів і коду, аби порівняти манеру письма можливих кандидатів із оригінальними постами Накамото.

Фінні та його родина неодноразово заперечували причетність до створення Біткоїна, а Сабо отримує у книзі значну увагу. Воллес зауважує, що Накамото в білих паперах і листуванні навмисно не згадує Bit Gold — можливо, щоб уникнути прямих паралелей. «Угорською він був би Сабо Ніколас, а японською — Сзабоші Накамото», — іронізує автор.

Соломайнер видобув блок Біткоїна, отримавши $347 000

Попри всі теорії, Воллес схиляється до думки, що творцем Біткоїна може бути взагалі невідома постать — колишній кіберпанк, який працював в Агентстві нацбезпеки США та створив криптовалюту як особистий проєкт. Та, на його переконання, справжнє ім’я вже не має значення.

«Біткоїн став більшим за свого творця. Якщо Накамото виявиться кимось конкретним, це може лише нашкодити проєкту», — підсумовує Воллес. Ринкова капіталізація Біткоїна перевищує $2,24 трлн — і ця цифра, на його думку, промовистіша за будь-яке ім’я.

За матеріалами cointelegraph.com.

