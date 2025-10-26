Аналітик Дейв Ремсі розповів, чому не варто купувати Біткоїн

Експерт з фінансових питань Дейв Ремзі побудував імперію фінансових консультацій, зосередившись на таких основних принципах, як позбавлення від боргів, інвестування в пенсійні рахунки з податковими пільгами та збереження довгострокової перспективи. Він ніколи не виявляв особливого ентузіазму щодо схем швидкого збагачення та модних інвестицій без перевіреної історії, — таких як Біткоїн та інші цифрові валюти

Інвестиції в криптовалюти залишаються спірним питанням серед фінансових радників, які розходяться у думках щодо того, чи є це надійним — передусім через надзвичайну волатильність цін.

Дейв Ремзі не прихильник Біткоїна

Критика Ремзі щодо Біткоїна триває вже понад десять років. Ще у 2014 році він назвав криптовалюту «божевільною» та «чудовим способом перетворити мільйон доларів на ніщо», писало видання The Street. Ще торік він порівняв інвестування в криптоактиви з азартними іграми. Це порівняння не є безпідставним, якщо врахувати децентралізований характер мережі Біткоїна та ризики, притаманні такій фінансовій системі.

Однак подібна критика не завадила Біткоїну встановлювати нові рекорди. На початку жовтня ціна BTC перевищила $120 000. Менш ніж рік тому його можна було купити дешевше $54 000.

Попри стрімке зростання вартості, Ремзі залишається скептичним щодо цього активу — навіть якщо деякі слухачі його подкастів вважають, що він уже не такий категоричний, як раніше. Він прокоментував це у відео на YouTube під назвою «Чи Дейв Ремзі нарешті пом’якшив свою позицію щодо криптовалют?»

Читайте також: Соломайнер видобув блок Біткоїна, отримавши $347 000

Не називайте це інвестицією

У ролику Ремзі пояснив одну з головних своїх претензій до Біткоїна — він вважає його «валютою», а не «інвестицією». І сам він не інвестує у валюти, бо це не відповідає його фінансовій філософії.

«Не існує жодної валюти, навіть легітимної, яка могла б вважатися інвестицією, — сказав він у подкасті. — Ви не повинні купувати китайський юань лише тому, що ваш друг по гольфу сказав, ніби це гарна ідея. Ви не повинні купувати долар чи євро, спекулюючи на валютних коливаннях. Саме цим є Біткоїн. Але не називайте це інвестицією».

Інша його претензія — висока волатильність. Лише цього року ціна Біткоїна коливалася від менш ніж $75 000 до понад $124 000. «Погляньте на графік волатильності Біткоїна, — каже Ремзі, — і скажіть мені серйозно, що це надійна інвестиція. Бо це не так».

Водночас він визнав, що Біткоїн «залишиться надовго» і може бути «легітимною формою обміну товарами та послугами». Але це не означає, що він вважає його повноцінним інвестиційним активом.

«Це точно не інвестиція і не стабільна валюта, — сказав Ремзі. — Тож ні, я не став до нього м’якшим».

Що кажуть інші експерти

Погляди Ремзі поділяють багато фінансистів, які застерігають від ризиків, пов’язаних з інвестиціями в Біткоїн.

У блозі Charles Schwab за грудень 2024 року компанія визнала зростання ролі Біткоїна як валюти, але водночас наголосила на численних ризиках прямих інвестицій у криптоактиви — від волатильності до високої ймовірності шахрайства, кібератак і крадіжок.

Нещодавно Fidelity представила як «бичачі», так і «ведмежі» аргументи щодо Біткоїна. Зокрема, компанія зазначила, що актив може бути «більш вразливим до ринкових маніпуляцій», ніж традиційні цінні папери. Крім того, Біткоїн не застрахований Федеральною корпорацією страхування депозитів (FDIC) чи Корпорацією захисту інвесторів у цінні папери (SIPC), тому інвестори мають «купувати криптовалюту лише на ті кошти, які готові втратити».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Trust Wallet запустив торгівлю безстроковими фʼючерсами з кредитним плечем до 100×

Наступний рух Біткоїна залежить від трьох ключових факторів

Кійосакі радить купувати срібло, поки ще не пізно

За матеріалами gobankingrates.com.