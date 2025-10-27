close-btn
Крипторинок зріс на $130 млрд за добу: деталі

27.10.2025 17:10
Микола Деркач

Криптовалютний ринок різко відновився після кількох тижнів слабкої активності, додавши понад $130 млрд капіталізації за останні 24 години. Загальна ринкова вартість піднялася до $3,89 трлн

Фото: pexels.com

Біткоїн знову веде ринок угору

Біткоїн (BTC) піднявся на 3,05% — до $114 984 на момент написання матеріалу. Це відповідає 30-денному зростанню на 5,31%, але останній ривок став особливо потужним на фоні підтвердження торгової угоди між США та Китаєм. Документ призупинив запровадження нових мит і обмежень на експорт рідкоземельних металів, що знизило ризики для ринків.

Паралельно аналіз ф’ючерсних контрактів свідчить, що ймовірність зниження ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів 29 жовтня становить 98,3%. М’яка позиція ФРС у поєднанні зі зниженням торгових ризиків традиційно послаблює долар і підтримує попит на цифрові активи.

Технічно Біткоїн повернувся вище 50-денної експоненційної середньої (EMA) на рівні $114 176 і пробив рівень 23,6% за Фібоначчі (потенціал висхідного тренду). Це спричинило ліквідацію коротких позицій на суму $319 млн і зростання торгових обсягів більш ніж на 300% вище середнього. Індекс RSI піднявся до 53,8, що залишає простір для подальшого руху вгору, однак «довгі» позиції залишаються вразливими біля рівня опору $116 000.

Читайте також: Три події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

Найбільше зростання — серед альткоїнів

Ethereum (ETH) перевершив Біткоїн, зрісши на 5,22% — до $4 165 за добу. Інституційний інтерес до активу посилюється: ETH подолав свою 50-денну EMA та підтвердив форму подвійного дна на рівні $3 700. Поточне значення RSI — 63,8, що вказує на стійкий висхідний імпульс без ознак перекупленості. За сприятливих макроумов можливе повторне тестування позначки $4 300.

BNB додав 2,71% і торгується на рівні $1 155, тоді як Solana (SOL) зросла на 3,29% — до $200, уперше цього місяця подолавши психологічно важливу позначку $200. XRP залишився позаду, знизившись до $2,62 через очікуване розблокування токенів у листопаді та невизначеність щодо ETF.

Настрої на ринку поступово поліпшуються

Індекс страху та жадібності піднявся до 42 пунктів (нейтральна зона), що свідчить про обережний оптимізм без ознак перегріву ринку. Індекс сезону альткоїнів залишається на рівні 28, тобто зростання досі переважно очолює Біткоїн.

Після повернення капіталізації ринку до $3,9 трлн настрій інвесторів змінився майже миттєво. Крихкий жовтень, який минув під знаком торгових суперечок і побоювань щодо ставок, поступився місцем хвилі впевненого оптимізму, підживленій макропослабленням і технічним проривом.

За даними finbold.com.

