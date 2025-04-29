Дохід від продажу речей через OLX та Rozetka оподатковуватимуть

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає Уніан.

Зазначається, що документ спрямований на впровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією щодо доходів з онлайн-платформ та гармонізацію податкового законодавства з нормами ЄС. Це важливий крок для виконання міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на вступ до ЄС.

Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк, оператори цифрових платформ будуть виступати податковими агентами та відповідатимуть за утримання податку на доходи фізичних осіб.

Продавцем для цілей оподаткування вважатиметься будь-яка особа, яка протягом звітного періоду здійснила хоча б одну операцію. Відповідно до законодавчої ініціативи, маркетплейси утримуватимуть 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору з кожної транзакції. Нові вимоги поширюватимуться як на українські, так і на іноземні платформи у випадку, якщо продавцем є резидент України.

Тепер законопроєкт розглянуть у Раді.

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Які види діяльності підпадатимуть під оподаткування

Податки стягуватимуть за будь-яку діяльність через онлайн-платформи, якщо вона здійснюється за винагороду, зокрема:

надання в оренду житлової та комерційної нерухомості, а також паркувальних місць;

продаж товарів;

надання особистих послуг;

здача в оренду транспортних засобів.

Для здійснення діяльності через онлайн-платформи фізичні особи повинні будуть відкрити окремий рахунок. Банки надаватимуть контролюючим органам інформацію про рух коштів за такими рахунками.

У разі неподання оператором цифрової платформи звіту про доходи підзвітних користувачів передбачено штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Нагадаємо, що нещодавно з’явилася новина про те, що податкова починає штрафувати продавців з OLX, Prom ua та інших онлайн-платформ. Але ДПС спростувала інформацію про штрафи. У службі наголосили, що не штрафують за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках.

У ДПС наголосили, що продаж індивідуального майна, тобто особистих речей громадян, не є підставою для фінансової чи адміністративної відповідальності й не порушує вимог чинного податкового законодавства. Лише у випадках, коли має місце систематичний продаж однотипних товарів, ситуація може набувати ознак підприємницької діяльності.

Це не стосується одноразового чи епізодичного продажу власних речей через електронні платформи на зразок OLX, Prom або в соцмережах. У службі також зазначили, що контроль за онлайн-продажами посилюється з метою запобігання зловживанням і ухиленню від сплати податків саме у сфері господарської діяльності.

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