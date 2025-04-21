Податкова отримає доступ до інформації про рахунки та сейфи українців

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт закону, покликаного гармонізувати українське законодавство з нормативами Європейського Союзу та критеріями Європейської платіжної ради. Це необхідно для того, щоб Україна могла долучитися до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

Про ухвалене рішення, яке було прийняте під час засідання уряду у п’ятницю, 18 квітня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Один із ключових аспектів законопроєкту — створення централізованого реєстру банківських рахунків і індивідуальних сейфів фізичних осіб. Його адмініструватиме Державна податкова служба (ДПС).

Документ чітко визначає, які установи зобов’язані надавати інформацію до цього реєстру, а також окреслює коло користувачів, які матимуть доступ до відповідних даних.

У реєстрі фіксуватиметься дата відкриття та закриття рахунків — як банківських, так і платіжних, включаючи електронні гаманці та рахунки у цінних паперах. Також вноситимуться відомості про тип і номер рахунку (зокрема IBAN), ПІБ власника, інформація про індивідуальні сейфи та осіб, які мають до них доступ.

У Міністерстві фінансів уточнили, що реєстр не відображатиме рух коштів чи залишки на рахунках — йтиметься виключно про наявність рахунків і сейфів.

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«У законопроєкті зафіксовано, що до зазначеного реєстру не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа. Також положення законопроєкту не передбачають будь-яких обмежень або затримок у проведенні фінансових операцій фізичними особами у зв’язку з запровадженням реєстру», — запевнили у міністерстві.

Серед інших ключових новацій, передбачених законопроєктом, варто відзначити:

запуск спеціального Реєстру кінцевих бенефіціарів трастів та інших аналогічних правових структур, який адмініструватиме Державна податкова служба;

вдосконалення процесу перевірки достовірності даних про кінцевих бенефіціарних власників компаній, а також запровадження більш ефективних механізмів впливу у разі подання неправдивої інформації;

запровадження санкцій за порушення вимог законодавства з боку суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

створення системи захисту інформаторів (викривачів), які повідомляють про порушення у сфері фінансового моніторингу;

розширення кола суб’єктів первинного фінансового моніторингу, включаючи довірчих власників трастів та торговців предметами мистецтва й антикваріату, які здійснюють операції через «вільні порти» на суми понад 400 тисяч гривень;

заборона особам, причетним до злочинної діяльності, брати участь в управлінні або контролі над суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна мета цього законопроєкту — гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

«Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area). Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між європейськими країнами надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами», — йдеться у повідомленні міністерства.

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Джерело: Бізнес Цензор.