close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в І кварталі 2025 року

18.04.2025 18:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Дія.City — це ефективний майданчик для розвитку технологічних компаній в Україні. Простір пропонує не просто податкові пільги, а й дієві інструменти для масштабування компаній. Його умови залишаються одними з найпривабливіших у Європі та світі

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в І кварталі 2025 року

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в І кварталі 2025 року Фото: freepik.com

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram. За його словами, резиденти Дія.City в І кварталі 2025 року сплатили понад 8 млрд грн податків.

«Зараз резидентами Дія.Сity є вже майже 1 750 компаній. Це слони світового сервісного ІТ — Globallogic, SoftServe, Epam Systems; єдинороги Grammarly, DataRobot, Lyft тощо; всесвітньо відомі бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis та інші», — зазначив Михайло Федоров.

Ще з цікавого він розповів:

  • зараз у компаніях-резидентах працює понад 105 тис. фахівців — більше третини від загальної кількості спеціалістів;
  • розподіл за формами працевлаштування такий: 62% ІТ-спеціалістів працюють за трудовими договорами, 33% — за GIG-контрактами і 5% ведуть діяльність як ФОПи;
  • усі бренди з топу найдохідніших ІТ-компаній за 2024 рік є частиною Дія.City.

Читайте також: Фондовий ринок США втратив $4 трлн через тарифну політику Трампа

«Буквально нещодавно ми розширили види діяльності в Дія.City на інноваційні R&D-центри у всіх сферах. Доєдналося вже понад 10 таких компаній. Це оборонка, мікрочипи, агро, міжнародна фарма, медицина тощо, — додав міністр цифрової трансформації. — Продовжуємо працювати, щоб в Україні з’явилося ще більше інноваційних бізнесів».

Також раніше ми писали, що Міністерство цифрової трансформації України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробляють платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів»

Книги, які радить читати венчурний фонд a16z

НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

Рубрики: ГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
google news
Новини по темі
Чи підвищать податки в Україні — відповідь Міністра фінансів 18.04.2025

Чи підвищать податки в Україні — відповідь Міністра фінансів
Земля пережила одну з найпотужніших магнітних бурь за останній час 18.04.2025

Земля пережила одну з найпотужніших магнітних бурь за останній час
З травня військовим курсантам підвищать стипендії — нардеп 18.04.2025

З травня військовим курсантам підвищать стипендії — нардеп
Visa запустила автентифікацію через Payment Passkey в Україні 18.04.2025

Visa запустила автентифікацію через Payment Passkey в Україні
Як змінився рівень інфляції в Україні — звіт НБУ 18.04.2025

Як змінився рівень інфляції в Україні — звіт НБУ
Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот 18.04.2025

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
Сьогодні  19:00

Чи підвищать податки в Україні — відповідь Міністра фінансів

 Сьогодні  18:00

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в І кварталі 2025 року

 Сьогодні  17:00

Земля пережила одну з найпотужніших магнітних бурь за останній час

 Сьогодні  15:00

Visa запустила автентифікацію через Payment Passkey в Україні

 Сьогодні  14:00

Як змінився рівень інфляції в Україні — звіт НБУ

 Сьогодні  13:00

Скільки штрафів виписали ТЦК з початку року — Опендатабот

 Сьогодні  12:00

Названо найдорожчий банк континентальної Європи

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber