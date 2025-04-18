Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в І кварталі 2025 року

Дія.City — це ефективний майданчик для розвитку технологічних компаній в Україні. Простір пропонує не просто податкові пільги, а й дієві інструменти для масштабування компаній. Його умови залишаються одними з найпривабливіших у Європі та світі

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram. За його словами, резиденти Дія.City в І кварталі 2025 року сплатили понад 8 млрд грн податків.

«Зараз резидентами Дія.Сity є вже майже 1 750 компаній. Це слони світового сервісного ІТ — Globallogic, SoftServe, Epam Systems; єдинороги Grammarly, DataRobot, Lyft тощо; всесвітньо відомі бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis та інші», — зазначив Михайло Федоров.

Ще з цікавого він розповів:

зараз у компаніях-резидентах працює понад 105 тис. фахівців — більше третини від загальної кількості спеціалістів;

розподіл за формами працевлаштування такий: 62% ІТ-спеціалістів працюють за трудовими договорами, 33% — за GIG-контрактами і 5% ведуть діяльність як ФОПи;

усі бренди з топу найдохідніших ІТ-компаній за 2024 рік є частиною Дія.City.

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«Буквально нещодавно ми розширили види діяльності в Дія.City на інноваційні R&D-центри у всіх сферах. Доєдналося вже понад 10 таких компаній. Це оборонка, мікрочипи, агро, міжнародна фарма, медицина тощо, — додав міністр цифрової трансформації. — Продовжуємо працювати, щоб в Україні з’явилося ще більше інноваційних бізнесів».

Також раніше ми писали, що Міністерство цифрової трансформації України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробляють платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest.

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