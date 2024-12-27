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НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

27.12.2024 18:30
Ольга Деркач
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В рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди»

НКЦПФР представила новий законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

НКЦПФР представила новий законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів Фото: freepik.com

Що передбачає законопроєкт:

  • створення правових основ для роботи інвестиційних фондів за стандартами ЄС;
  • запровадження нових категорій фондів: публічні (UCITS) та альтернативні (AIF);
  • встановлення правил для венчурних, соціальних і довгострокових фондів;
  • перехідний період для трансформації існуючих інститутів спільного інвестування до європейських стандартів.

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«Ми провели першу зустріч з представниками ринку та профільною асоціацією інвестиційного бізнесу, де представили наші напрацювання та бачення змін парадигми роботи інвестиційних фондів в Україні. Законопроєкт орієнтований на європейські стандарти, які будуть адаптовані в національне законодавство. Комісія відкрита до діалогу з усіма зацікавленими сторонами для підготовки якісного документу, який допоможе покращити роботу бізнесу та слугуватиме якісним підґрунтям для розвитку інвестицій», — зазначив член Комісії Максим Лібанов.

Перехідними положеннями серед іншого пропонується, що Закон набиратиме чинності з 1 січня 2027 року, а Комісія має привести свої нормативні акти у відповідність протягом шести місяців. Закон України «Про інститути спільного інвестування» втрачатиме чинність через три роки. Однак ці терміни наразі є умовними, оскільки все залежить від рішення Верховної Ради.

Нагадаємо, що НКЦПФР оновила свою структуру. НКЦПФР переживає внутрішні трансформації, результатом яких стало створення окремого офісу. В рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

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За матеріалами: НКЦПФР.

Рубрики: ЗаконодавствоІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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