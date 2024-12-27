НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

В рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди»
Що передбачає законопроєкт:
- створення правових основ для роботи інвестиційних фондів за стандартами ЄС;
- запровадження нових категорій фондів: публічні (UCITS) та альтернативні (AIF);
- встановлення правил для венчурних, соціальних і довгострокових фондів;
- перехідний період для трансформації існуючих інститутів спільного інвестування до європейських стандартів.
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«Ми провели першу зустріч з представниками ринку та профільною асоціацією інвестиційного бізнесу, де представили наші напрацювання та бачення змін парадигми роботи інвестиційних фондів в Україні. Законопроєкт орієнтований на європейські стандарти, які будуть адаптовані в національне законодавство. Комісія відкрита до діалогу з усіма зацікавленими сторонами для підготовки якісного документу, який допоможе покращити роботу бізнесу та слугуватиме якісним підґрунтям для розвитку інвестицій», — зазначив член Комісії Максим Лібанов.
Перехідними положеннями серед іншого пропонується, що Закон набиратиме чинності з 1 січня 2027 року, а Комісія має привести свої нормативні акти у відповідність протягом шести місяців. Закон України «Про інститути спільного інвестування» втрачатиме чинність через три роки. Однак ці терміни наразі є умовними, оскільки все залежить від рішення Верховної Ради.
Нагадаємо, що НКЦПФР оновила свою структуру. НКЦПФР переживає внутрішні трансформації, результатом яких стало створення окремого офісу. В рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.
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За матеріалами: НКЦПФР.