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НКЦПФР оновила свою структуру: що змінилось

13.12.2024 16:20
Дарія Шуть
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) переживає внутрішні трансформації, результатом яких стало створення окремого офісу

НКЦПФР оновила свою структуру: що змінилось

Фото: freepik.com

В рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу, повідомляє пресслужба комісії.

Головною метою створення офісу називають трансформацію установи на сильний та сучасний регулятор для ефективності розвитку ринків капіталу та створення прозорих, зрозумілих та надійних правил роботи на ньому.

«Попереду ще багато роботи та викликів. Але ми впевнені, що такі кроки дадуть змогу створити сильну інституцію, яка ефективно відповідатиме викликам часу та сприятиме розвитку ринків капіталу. Ключове в цьому всьому процесі – це люди», – наголосив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

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Створення Офісу НКЦПФР в комісії визначають як початок великої трансформації регулятора. Стверджується, що ці зміни спрямовані на покращення рівня роботи фахівців комісії, які є драйвером реалізації всіх планів та завдань, що сьогодні стоять перед регулятором.

Реалізація цього процесу стала можливою завдяки закону щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (№3585-ІХ), який покликаний збільшити інституційну спроможність та гарантії незалежності комісії. Закон був підписаний президентом України у березні 2024 року, що стало важливим кроком для реформування ринків капіталу.

Нагадаємо, на думку більшості експертів Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків не є оптимальним варіантом на роль регулятора крипторинку, оскільки НКЦПФР має низьку інституційну спроможність.

Також ми писали, що на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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