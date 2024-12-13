Хто стане регулятором ринку криптовалют в Україні — Гетманцев

Експерти вважають Національну комісію з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) поганим кандидатом на роль регулятора криптовалютного ринку після його легалізації

Робоча група, що наразі розробляє законопроєкт про легалізацію криптовалют в країні, планує запропонувати Національний банк України (НБУ) як регулятора майбутнього крипторинку.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев, який також входить до групи.

За його словами, на думку більшості експертів Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків не є оптимальним варіантом на роль регулятора крипторинку, оскільки НКЦПФР має низьку інституційну спроможність.

«І робоча група пропонуватиме комітету, як регулятора, Національний банк. Це також відображено в меморандумі з МВФ», — зазначив Гетманцев.

Читайте також: Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції — Борняков

Цікаво, що раніше головними претендентами та роль майбутнього регулятора крипторинку в Україні була так само НКЦПФР, але замість Нацбанку — Мінцифри.

Народний депутат Ярослав Железняк також підтвердив, що найімовірніше регулятором стане саме НБУ. Крім нього також розглядається варіант створення нового спеціального органу.

«Я повністю згоден з колегою, що у НКЦПФР немає ані спроможності, ані перспектив щодо появи такої спроможності. Це вже розуміють наші партнери. Тому в новому меморандумі МВФ буде вказано, що Рада фінансової стабільності має розглянути це питання і дати своє бачення хто буде регулятором», — заявив він.

Железняк додав, що Рада фінансової стабільності не впоралась зі створенням системи оподаткування криптовалютних операцій, тому Верховна Рада зайнялась цим самостійно.

Нагадаємо, коли в Україні легалізують ринок криптовалют, до бюджету могло б надійти одразу до 15 млрд грн.

Очільник Мінцифри навів дані Global Ledger, згідно з якими Україна створює 2,5% світового трафіку криптовалют. За його словами, держава могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян за 2021–2024 роки.

В Україні очікується значна ймовірність легалізації криптовалюти вже в першому кварталі 2025 року. Однак, на спрощені умови оподаткування сподіватися не варто.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Оподаткування криптовалют в Україні почнуть розглядати після війни

Скільки українців володіють криптовалютою — дослідження

Які країни найбільш дружні до криптовалют та на якому місці Україна

За матеріалами Мінфін, Incrypted