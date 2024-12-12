Коли в Україні легалізують криптовалюту — Гетманцев

В Україні очікується значна ймовірність легалізації криптовалюти вже в першому кварталі 2025 року. Однак, на спрощені умови оподаткування сподіватися не варто

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев під час форуму «Перспективи для інвестицій всередині країни», організованого Економічною правдою.

«Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту», — сказав Гетманцев.

За словами Гетманцева, податкові пільги для криптовалюти не передбачені. Її оподаткування планується здійснювати за принципом, схожим на оподаткування цінних паперів, тобто прибуток обкладатимуть податком під час конвертації активів у валюту.

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«У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимося до використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках», — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, що Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції. Тема регулювання криптовалютної сфери в Україні наразі як ніколи актуальна. Це зумовлено, зокрема, потребою розкрити тіньові операції, а також залучити додаткові кошти до бюджету.

Раніше ми писали, на яку суму в Україні відбулось криптотранзакцій за рік. Наразі Східна Європа займає четверту сходинку за величиною крипторинку у світі з часткою в 11%. За даними експертів, Україна посідає шосте місце за рівнем прийняття криптоактивів. Водночас у Східній Європі наша країна друга за обсягом криптотранзакцій із показником понад $100 млрд.

Крім того, українці створили стартап для швидкого запуску криптобізнесу. Стартап Simplify Labs спеціалізується на розробці криптовалютних платформ та повинен допомогти підприємцям у сфері криптобізнесу.

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