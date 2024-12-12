close-btn
PaySpaceMagazine

Коли в Україні легалізують криптовалюту — Гетманцев

12.12.2024 12:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

В Україні очікується значна ймовірність легалізації криптовалюти вже в першому кварталі 2025 року. Однак, на спрощені умови оподаткування сподіватися не варто

Коли в Україні легалізують криптовалюту — Гетманцев

Коли в Україні легалізують криптовалюту — Гетманцев Фото: t.me/getmantsevdanil, motionarray.com

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев під час форуму «Перспективи для інвестицій всередині країни», організованого Економічною правдою.

«Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту», — сказав Гетманцев.

За словами Гетманцева, податкові пільги для криптовалюти не передбачені. Її оподаткування планується здійснювати за принципом, схожим на оподаткування цінних паперів, тобто прибуток обкладатимуть податком під час конвертації активів у валюту.

Цікаве по темі: Криптобіржа Arkham Exchange вийшла на ринок України

«У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимося до використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках», — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, що Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції. Тема регулювання криптовалютної сфери в Україні наразі як ніколи актуальна. Це зумовлено, зокрема, потребою розкрити тіньові операції, а також залучити додаткові кошти до бюджету.

Раніше ми писали, на яку суму в Україні відбулось криптотранзакцій за рік. Наразі Східна Європа займає четверту сходинку за величиною крипторинку у світі з часткою в 11%. За даними експертів, Україна посідає шосте місце за рівнем прийняття криптоактивів. Водночас у Східній Європі наша країна друга за обсягом криптотранзакцій із показником понад $100 млрд.

Крім того, українці створили стартап для швидкого запуску криптобізнесу. Стартап Simplify Labs спеціалізується на розробці криптовалютних платформ та повинен допомогти підприємцям у сфері криптобізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Оподаткування криптовалют в Україні почнуть розглядати після війни

Скільки українців володіють криптовалютою — дослідження

Які країни найбільш дружні до криптовалют та на якому місці Україна

Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
WhiteBIT запускає дебетову картку Visa для криптоплатежів 12.12.2024

WhiteBIT запускає дебетову картку Visa для криптоплатежів
Акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів 12.12.2024

Акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів
2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1000 у 2025 12.12.2024

2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1000 у 2025
monobank намагався запустити власний криптопроєкт — Гороховський 11.12.2024

monobank намагався запустити власний криптопроєкт — Гороховський
Секрети успіху Trustee Plus: інтерв'ю з Ксенією Житомирською 11.12.2024

Секрети успіху Trustee Plus: інтерв'ю з Ксенією Житомирською
Біткоїн досягне $400 000 до 2026 року — експерт з трейдингу 11.12.2024

Біткоїн досягне $400 000 до 2026 року — експерт з трейдингу
Вибір редакції
Всі
Які фінтех-тренди домінуватимуть у 2025: еволюція галузі
ТОП статей 12.12.2024

Які фінтех-тренди домінуватимуть у 2025: еволюція галузі

 Від обмежень НБУ до ухвалення Меморандуму: як трансформується платіжний ринок України
ТОП статей 11.12.2024

Від обмежень НБУ до ухвалення Меморандуму: як трансформується платіжний ринок України
Останні новини
Сьогодні  19:00

WhiteBIT запускає дебетову картку Visa для криптоплатежів

 Сьогодні  18:10

Уряд сформував наглядову раду «Укренерго»

 Сьогодні  17:20

Українські облігації набирають популярності у світі: причини

 Сьогодні  16:30

11 українських стартапів отримали €110 000 від Seeds of Bravery

 Сьогодні  15:40

НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% річних

 Сьогодні  15:00

Акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів

 Сьогодні  14:20

Чи чекати українцям на підвищення податків у 2025 році — Гетманцев

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber