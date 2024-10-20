На яку суму в Україні відбулось криптотранзакцій за рік — звіт

Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом криптотранзакцій цього року

Наразі Східна Європа займає четверту сходинку за величиною крипторинку у світі з часткою в 11%. Про це свідчить звіт Chainalysis під назвою The 2024 Geography of Crypto Report.

Загальна передана ончейн вартість криптоактивів на ринку Східної Європи з липня 2023-го до червня 2024-го становить $499,14 млрд. Більша частина припадає на централізовані криптобіржі (CEX) — $324 млрд. Також зростає DeFi-сегмент: його показник сягнув $165,46 млрд.

При цьому на відміну від інших ринків світу обсяг криптовалютних потоків з кінця I кварталу 2024 року в Східній Європі зріс. Трохи більш ніж половина обсягу ринку припадає на інституціоналів (від $1 млн і більше), решта — переважно професійні трейдери (від $10 000 до $1 млн).

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Крипторинок в Україні

За даними експертів, Україна посідає шосте місце за рівнем прийняття криптоактивів. Водночас у Східній Європі наша країна друга за обсягом криптотранзакцій із показником понад $100 млрд. Вищий показник лише в росії (майже $200 млрд).

Основні причини такого зростання обсягу криптовалютних транзакцій в Україні — інституційні та професійні перекази. Ймовірно, йдеться про великі перекази між фізособами.

Також з минулого аналізованого періоду обсяг покупок біткоїнів за гривню зріс до $882,64. Він почав зростати з березня 2024 року.

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Крім того, у Східній Європі на 40% зріс сектор DeFi порівняно з 2023 роком. Загалом регіональні децентралізовані біржі (DEX) отримали $148,68 млрд у криптоактивах. На Україну припадає $34,9 млрд — показник зріс на 160,23% за рік.

На відміну від інших країн у регіоні, в Україні простежується спадний тренд за рівнем активності в лендингових проєктах і на NFT-маркетплейсах. Також експерти відзначили зниження рівня використання стейблкоїнів в Україні.

Зростання активності в DeFi-сегменті в Україні зумовлене переважно сплеском великих переказів. У звіті підкреслюється, що Україна йде шляхом імплементації регламенту MiCA.

Нагадаємо, в Україні активно готуються до легалізації криптовалюти. Якщо все піде по плану, цифрові активи почнуть регулювати вже наступного року.

До кінця 2024 року Національний банк України (НБУ) разом з Міжнародним валютним фондом (МВФ) допрацює та подасть на розгляд парламенту законопроєкт про легалізацію криптовалюти.

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За матеріалами Incrypted