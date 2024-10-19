Скільки у світі власників криптовалют: звіт a16z

Згідно з нещодавнім звітом a16z, загальна кількість власників криптовалют у світі продовжує зростати

Зараз вона становить 617 мільйонів. Але лише близько 60 мільйонів з них використовують криптовалюту щомісяця. Розрив очевидний, але це означає, що існує величезна можливість залучити більше власників криптовалют.

Solana лідирує за кількістю активних адрес

У вересні 220 мільйонів криптоадрес хоча б раз взаємодіяли з блокчейном, що є величезним зростанням у порівнянні з кінцем 2023 року. Цей сплеск активності очолює Solana, на частку якої припадає майже 100 мільйонів активних адрес. За нею йде NEAR з 31 мільйоном активних адрес.

L2-мережа Coinbase, Base, повідомила про 22 мільйони, а Tron і Bitcoin показали 14 мільйонів і 11 мільйонів відповідно. Ланцюжки на основі Ethereum також не залишились осторонь: BNB Chain від Binance зафіксувала 10 мільйонів, а сам Ethereum — 6 мільйонів.

Ці тенденції відповідають загальному інтересу до розвитку блокчейну. Найбільше зросла зацікавленість білдерів у Solana — з 5,1% минулого року до 11,2% цьогоріч. В Base — з 7,8% до 10,7%, білдерів Біткоїна також стало більше — з 2,6% до 4,2%. Проте Ethereum все ще домінує, оскільки 20,8% всіх розробників зосереджені на ньому.

Частка США знижується

У червні кількість щомісячних користувачів мобільних криптогаманців сягнула 29 мільйонів, що є новим максимумом. Сполучені Штати лідирують з 12% користувачів.

Але цей відсоток зменшується, оскільки все більше криптовалют використовують за межами США, а деякі проєкти починають виключати американських користувачів за допомогою геофенсінгу з міркувань дотримання вимог законодавства.

Криптовалюта швидко поширюється в таких країнах, як Нігерія, Індія та Аргентина. Нігерія прагне до регуляторної ясності, що включає інкубаційні програми. Це сприяло зростанню використання криптовалют для повсякденних транзакцій, таких як оплата рахунків і покупки.

Індія, з її величезним населенням і широким розповсюдженням мобільного зв’язку, стала ключовим крипторинком. В Аргентині, яка стикається з валютною нестабільністю, жителі звертаються до стейблкоїнів для забезпечення фінансової безпеки.

A16z стверджує, що стейблкоїни виявилися одним з найкорисніших інструментів криптовалют. Наразі стейблкоїни обробили $8,5 трильйонів за допомогою 1,1 мільярда транзакцій. Для порівняння, Visa за той же період обробила $3,9 трлн.

Детальніше про стейблкоїни у нашій статті “Стейблкоїни: все, що потрібно знати про майбутнє цифрових грошей”.

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За матеріалами bitget.com