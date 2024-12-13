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Скільки грошей отримає Україна від легалізації криптовалюти — Мінцифри

13.12.2024 11:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Україна створює 2,5% світового трафіку криптовалют, а тому надходження до держбюджету від легалізації цифрових активів були б значними

Скільки грошей отримає Україна від легалізації криптовалюти — Мінцифри

Фото: freepik.com

Коли в Україні легалізують ринок криптовалют, до бюджету могло б надійти одразу до 15 млрд грн. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Очільник Мінцифри навів дані Global Ledger, згідно з якими Україна створює 2,5% світового трафіку криптовалют. За його словами, держава могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян за 2021–2024 роки.

«Легалізація криптовалют потрібна не лише державі, а й бізнесу. Для підприємців це конкурентні переваги на глобальному ринку, юридичний захист і можливість залучати інвестиції», — пише Федоров.

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Він зазначив, що завдяки легалізації ринку криптовалют українські спеціалісти зможуть працювати на Батьківщині, а бюджет щорічно поповнюватиметься додатковими податковими надходженнями.

Наразі влада активно розробляє законопроєктом з легалізації ринку криптоактивів. Для цього було створено роботу групу при профільному комітеті Верховної Ради, до якої увійшла і команда Мінцифри.

Федоров додав, що обсяг майбутніх надходжень до бюджету прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в закон про легалізацію крипторинку.

Нагадаємо, в Україні очікується значна ймовірність легалізації криптовалюти вже в першому кварталі 2025 року. Однак, на спрощені умови оподаткування сподіватися не варто.

За словами Гетманцева, податкові пільги для криптовалюти не передбачені. Її оподаткування планується здійснювати за принципом, схожим на оподаткування цінних паперів, тобто прибуток обкладатимуть податком під час конвертації активів у валюту.

Раніше ми писали, на яку суму в Україні відбулось криптотранзакцій за рік. Наразі Східна Європа займає четверту сходинку за величиною крипторинку у світі з часткою в 11%. За даними експертів, Україна посідає шосте місце за рівнем прийняття криптоактивів. Водночас у Східній Європі наша країна друга за обсягом криптотранзакцій із показником понад $100 млрд.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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