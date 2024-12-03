НКЦПФР розширила список ненадійних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) стоїть на сторожі захисту прав інвесторів та включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів

Про це НКЦПФР написала у пресрелізі на своєму сайті.

До списку потрапили:

FX WAVE;

VELES Finance;

Nixvolut;

RannForex;

Cinpax;

Billions Investment.

НКЦПФР нагадала потенційним інвесторам про значні ризики, які супроводжують процес інвестування. Особливу увагу слід звертати на діяльність осіб, які на території України діють без належного регулювання, а також на тих, хто надає недостовірну інформацію про ліцензування або офіційний статус у країнах із розвиненими фінансовими ринками.

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Традиційно повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності.

Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

Раніше ми писали, що НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Для вдосконалення нормативної бази НКЦПФР розробила та затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу, яке набирає чинності з 1 листопада 2024 року.

Крім того, НКЦПФР оновила ліцензійні умови для товарних бірж. Так, за три роки роботи організованих товарних ринків НКЦПФР видала чотири ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. За цей час виникла необхідність врегулювати окремі процедурні питання. У зв’язку з цим НКЦПФР затвердила нову редакцію Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, яка містить низку нововведень та змін.

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