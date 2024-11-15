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Inzhur побудує приватну електростанцію на інвестиції українців

15.11.2024 15:20
Ольга Деркач
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Українська компанія Inzhur, яка першою вийшла на ринок REIT в країні, відкрила новий фонд і розпочала будівництво приватної електростанції потужністю 18 МВт, надаючи можливість українцям інвестувати в незалежну енергетику країни

Inzhur побудує приватну електростанцію на інвестиції українців

Inzhur побудує приватну електростанцію на інвестиції українців Фото: freepik.com

За першу годину інвестори зарезервували сертифікати на суму 50 млн гривень, а за 5 годин — на 101 млн. До кінця першого дня загальна сума інвестицій досягла 117 млн гривень від понад 900 нових інвесторів, йдеться в пресрелізі компанії.

У Inzhur Energy заявили, що інвестиції в енергетику сьогодні — це не лише можливість генерувати електрику для країни, але й підтримка її економіки та перспективний бізнес для тих, хто вважає важливим вклад у енергонезалежність у складний час.

«Постійні атаки російських загарбників на енергетику України привели її в критичний стан на всіх рівнях. На державному — тому що цілий сектор економіки в таких умовах втратив можливість працювати надійно. І на суспільному — адже наслідки кожної атаки миттєво відчувають українці, втрачаючи світло й тепло у своїх домівках на довгі години. Фонд Inzhur Energy став одним зі способів об’єднати зусилля держави та суспільства для вирішення цієї проблеми», — відзначив Андрій Журжій, засновник і CEO Inzhur.

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Станом на сьогодні, компанія Inzhur Energy виграла тендер НЕК «Укренерго» на надання допоміжних послуг на балансуючому ринку. В межах цього проєкту компанія зобов’язалася збудувати газопоршневу електростанцію потужністю 18 МВт до вересня 2025 року, а старт будівництва заплановано на кінець листопада 2024 року.

Наразі компанія вже виконала основну підготовчу роботу: придбала земельну ділянку для будівництва, уклала контракт на постачання обладнання для станції на 18 МВт і сплатила постачальнику 30% від вартості, що дозволить розпочати його виробництво. Також Inzhur Energy отримала технічні умови для підключення станції до електромережі й розпочала проєктування ще потужнішої станції на 36 МВт.

Компанія планує фінансувати проєкт як за власні кошти, так і за рахунок державного банку. Крім того, для залучення інвестицій від роздрібних інвесторів був створений фонд Inzhur Energy, який працюватиме протягом 5 років.

Команда Inzhur зазначає, що ще на початковому етапі ідея отримала підтримку інвесторської спільноти, а результати першого дня роботи фонду підтвердили, що інвестиції в енергетику зараз є надзвичайно привабливими для українців.

Inzhur — перша в Україні інвестиційна REIT-компанія, яка дає можливість людям об’єднуватися для спільного будівництва, купівлі та володіння прибутковою нерухомістю. Роздрібні інвестори стають співвласниками і отримують щомісячний дохід. Залежно від обраного фонду, цей дохід може надходити від орендних виплат, зростання капіталізації об’єктів або з обох джерел одночасно.

Нагадаємо, що в Україні зʼявиться нова компанія, яка продаватиме електроенергію. Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), надала ТОВ «Кадоган Україна» ліцензію на здійснення діяльності з перепродажу електроенергії (трейдингу).

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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