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В Україні зʼявиться нова компанія, яка продаватиме електроенергію

23.10.2024 10:20
Ольга Деркач
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Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), надала ТОВ «Кадоган Україна» ліцензію на здійснення діяльності з перепродажу електроенергії (трейдингу)

В Україні зʼявиться нова компанія, яка продаватиме електроенергію

В Україні зʼявиться нова компанія, яка продаватиме електроенергію Фото: freepik.com

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії, пише Mind.

Як зазначено в постанові, компанія подала заяву до НКРЕКП на отримання ліцензії для провадження діяльності з перепродажу електроенергії, додавши необхідний пакет документів згідно з Порядком ліцензування господарської діяльності.

«Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні», – зазначили в комісії.

Юридична особа ТОВ «Кадоган Україна» була заснована 26 березня 2008 року. Статутний капітал компанії становить 222,7 млн грн. Основна діяльність підприємства — оптова торгівля паливом у твердому, рідкому та газоподібному станах, а також аналогічними продуктами.

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Cadogan Petroleum PLC — незалежна нафтогазова компанія з Великої Британії, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі. Вона веде свою діяльність в Україні з 2006 року. Наразі основні виробничі потужності компаній групи Cadogan зосереджені на Монастирецькій та Бітлянській ділянках Передкарпатського прогину у Львівській області, через компанії ТОВ «Юсенко Надра» та ДП «Юсенко Україна», що належать корпорації «Юсенко Інтернешнл Інк».

Нагадаємо, що Епіцентр отримав ліцензію на постачання газу та електроенергії. НКРЕКП видала ТОВ «Епіцентр Дженерейшн» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу та електричної енергії споживачу.

Раніше ми писали, що Укренерго купуватиме електрику у бізнесу. Укренерго планує купувати електроенергію у приватних підприємств, які створюватимуть децентралізовані електростанції, зокрема на газовій основі. Це буде здійснюватися на основі довгострокових контрактів, які укладатимуться після проведення аукціонів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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