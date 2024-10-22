Воррен Баффет скуповує акції відомого провайдера супутникового зв’язку: причини

Berkshire Hathaway Воррена Баффета черговий раз придбала акції Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI), цього разу на $42,1 млн. Загалом за останні декілька тижнів компанія вклала в ці активи $129 млн

Цей останній раунд купівлі збільшує загальну частку Berkshire до вражаючих 32,5% акцій Sirius XM, що перебувають в обігу.

Зважаючи на те, що 21 жовтня акції Sirius XM закрилися на рівні $27,39, що на -$0,22 (-0,80%) нижче, ніж попереднього дня, і акції торгуються біля нижньої межі свого 52-тижневого діапазону ($22,18 — $57,80), цей крок Баффета привертає до себе увагу.

З початку року акції компанії впали більш ніж на 50%, схоже, що Berkshire бачить потенціал у бізнес-моделі супутникової радіокомпанії та можливості для подальшого зростання.

Чому Баффет ставить на SiriusXM?

Хоча Sirius XM стикається з жорсткою конкуренцією з боку потокових гігантів, таких як Spotify і YouTube, вона залишається єдиною службою супутникового радіо з попередньо встановленими налаштуваннями в нових автомобілях, завдяки партнерству з такими автовиробниками, як General Motors (NYSE: GM) і Ford (NYSE: F). Це дає Sirius XM унікальну конкурентну перевагу, особливо на автомобільному ринку.

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Sirius XM також виграла від нещодавнього відокремлення від Liberty Sirius XM Group (NASDAQ: LSXMA), що дозволило їй зосередитися виключно на власному зростанні без впливу Liberty. Тепер компанія працює незалежно, і очікується, що цей крок покращить динаміку торгівлі та підвищить курс акцій компанії.

Окрім супутникового радіо, Sirius XM може похвалитися різноманітним портфоліо, включаючи популярний музичний потоковий сервіс Pandora та мережу подкастів, що розширюється. Ці активи забезпечують стабільний грошовий потік, а передплатна модель компанії гарантує надійний потік доходів.

Крім того, Sirius XM має великі плани щодо запуску сервісу наступного покоління 360L, який запропонує слухачам доступ до більш ніж 10 000 станцій, що ще більше розширить пропозицію та потенційно залучить нових передплатників.

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Рішення Berkshire Hathaway пов’язане з тим, що оцінка Sirius XM виглядає привабливою, особливо з огляду на 12% прибутковість вільного грошового потоку. Хоча деякі аналітики залишаються обережними щодо перспектив зростання компанії, інвестиції Баффета свідчать про впевненість у здатності Sirius XM використовувати свої сильні сторони, незважаючи на виклики.

Однак стратегія Баффета завжди була спрямована на довгострокову вартість, і, схоже, він розглядає Sirius XM як «необроблений діамант», який може приносити стабільні прибутки з часом, особливо за допомогою моделі підписки.

З виходом Sirius XM з-під контролю Liberty, міцною позицією на автомобільному ринку та багатообіцяючим портфелем медіа-активів інвестори будуть зацікавлені у тому, щоб побачити, чи окупиться гра Баффета.

Нагадаємо, що «Оракул Омахи» 10 та 11 жовтня витратив приблизно $87 млн на придбання близько 3,6 мільйона акцій SIRI. Середня ціна покупки коливалася на рівні приблизно $24.

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За матеріалами finbold.com.