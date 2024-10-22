close-btn
PaySpaceMagazine

Воррен Баффет скуповує акції відомого провайдера супутникового зв’язку: причини

22.10.2024 19:40
Микола Деркач
Читати росiйською

Berkshire Hathaway Воррена Баффета черговий раз придбала акції Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI), цього разу на $42,1 млн. Загалом за останні декілька тижнів компанія вклала в ці активи $129 млн

Воррен Баффет скуповує акції відомого провайдера супутникового зв’язку: причини

Воррен Баффет скуповує акції відомого провайдера супутникового зв’язку: причини Фото: pexels.com, pngwing.com, freepik.com

Цей останній раунд купівлі збільшує загальну частку Berkshire до вражаючих 32,5% акцій Sirius XM, що перебувають в обігу.

Зважаючи на те, що 21 жовтня акції Sirius XM закрилися на рівні $27,39, що на -$0,22 (-0,80%) нижче, ніж попереднього дня, і акції торгуються біля нижньої межі свого 52-тижневого діапазону ($22,18 — $57,80), цей крок Баффета привертає до себе увагу.

З початку року акції компанії впали більш ніж на 50%, схоже, що Berkshire бачить потенціал у бізнес-моделі супутникової радіокомпанії та можливості для подальшого зростання.

Чому Баффет ставить на SiriusXM?

Хоча Sirius XM стикається з жорсткою конкуренцією з боку потокових гігантів, таких як Spotify і YouTube, вона залишається єдиною службою супутникового радіо з попередньо встановленими налаштуваннями в нових автомобілях, завдяки партнерству з такими автовиробниками, як General Motors (NYSE: GM) і Ford (NYSE: F). Це дає Sirius XM унікальну конкурентну перевагу, особливо на автомобільному ринку.

Цікаве по темі: Кійосакі назвав найкращу інвестицію цього тижня

Sirius XM також виграла від нещодавнього відокремлення від Liberty Sirius XM Group (NASDAQ: LSXMA), що дозволило їй зосередитися виключно на власному зростанні без впливу Liberty. Тепер компанія працює незалежно, і очікується, що цей крок покращить динаміку торгівлі та підвищить курс акцій компанії.

Окрім супутникового радіо, Sirius XM може похвалитися різноманітним портфоліо, включаючи популярний музичний потоковий сервіс Pandora та мережу подкастів, що розширюється. Ці активи забезпечують стабільний грошовий потік, а передплатна модель компанії гарантує надійний потік доходів.

Крім того, Sirius XM має великі плани щодо запуску сервісу наступного покоління 360L, який запропонує слухачам доступ до більш ніж 10 000 станцій, що ще більше розширить пропозицію та потенційно залучить нових передплатників.

Читайте популярне: Найкращі способи інвестувати $1 на день, щоб примножити статки

Рішення Berkshire Hathaway пов’язане з тим, що оцінка Sirius XM виглядає привабливою, особливо з огляду на 12% прибутковість вільного грошового потоку. Хоча деякі аналітики залишаються обережними щодо перспектив зростання компанії, інвестиції Баффета свідчать про впевненість у здатності Sirius XM використовувати свої сильні сторони, незважаючи на виклики.

Однак стратегія Баффета завжди була спрямована на довгострокову вартість, і, схоже, він розглядає Sirius XM як «необроблений діамант», який може приносити стабільні прибутки з часом, особливо за допомогою моделі підписки.

З виходом Sirius XM з-під контролю Liberty, міцною позицією на автомобільному ринку та багатообіцяючим портфелем медіа-активів інвестори будуть зацікавлені у тому, щоб побачити, чи окупиться гра Баффета.

Нагадаємо, що «Оракул Омахи» 10 та 11 жовтня витратив приблизно $87 млн на придбання близько 3,6 мільйона акцій SIRI. Середня ціна покупки коливалася на рівні приблизно $24.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Акції американських компаній з малою капіталізацією для короткострокової перспективи

НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту — аграрних нот

Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Кійосакі назвав найкращу інвестицію цього тижня 22.10.2024

Кійосакі назвав найкращу інвестицію цього тижня
Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери 18.10.2024

Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери
НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту — аграрних нот 18.10.2024

НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту — аграрних нот
Акції американських компаній з малою капіталізацією для короткострокової перспективи 18.10.2024

Акції американських компаній з малою капіталізацією для короткострокової перспективи
Robinhood запустив десктопну платформу з торгівлею ф'ючерсами та індексними опціонами 17.10.2024

Robinhood запустив десктопну платформу з торгівлею ф'ючерсами та індексними опціонами
Дроблення акцій: Як це працює і чому це важливо для інвесторів 17.10.2024

Дроблення акцій: Як це працює і чому це важливо для інвесторів
Вибір редакції
Всі
Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
ТОП статей 22.10.2024

Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок

 Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
ТОП статей 18.10.2024

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
Останні новини
Сьогодні  19:40

Воррен Баффет скуповує акції відомого провайдера супутникового зв’язку: причини

 Сьогодні  18:50

Авіакомпанії Supernova Airlines надали дозвіл на чартерні рейси в ЄС

 Сьогодні  18:00

Світовий банк передав Укренерго перший великий трансформатор

 Сьогодні  17:10

Названо нового гендиректора офісу Google в Україні

 Сьогодні  16:20

Кійосакі назвав найкращу інвестицію цього тижня

 Сьогодні  15:30

Mastercard створила сервіс для керування фінансовими даними

 Сьогодні  14:40

Колишня топменеджерка OpenAI анонсувала власний ШІ-стартап

 Всі новини
credit link image