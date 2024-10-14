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Воррен Баффет нещодавно інвестував у цю акцію $87 млн

14.10.2024 21:00
Микола Деркач
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Після того, як більшу частину вересня та початок жовтня Воррен Баффет провів, збільшуючи свої грошові запаси — в основному за рахунок продажу сотень мільйонів акцій Bank of America (NYSE: BAC) — Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK .B) нарешті повідомила про велику покупку акцій

Воррен Баффет нещодавно інвестував у цю акцію $87 млн

Воррен Баффет нещодавно інвестував у цю акцію $87 млн Фото: freepik.com, pngwing.com

Зокрема, «Оракул Омахи» 10 та 11 жовтня здійснив серію покупок акцій Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI).

Мільярдер витратив приблизно 87 мільйонів доларів на придбання близько 3,6 мільйона акцій SIRI. Середня ціна покупки коливалася на рівні приблизно $24.

Sirius XM є в портфелі Berkshire з 2016 року, і за вісім років Баффет зробив багато покупок і продажів акцій SIRI.

Остання відповідна звітність свідчить про збільшення пакету акцій до 108,7 мільйона акцій.

Аналіз цін на акції SIRI

Наприкінці серпня компанія об’єдналася з Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LLVYK), а в середині вересня здійснила зворотний спліт акцій у співвідношенні 1 до 10. Це означає, що, незважаючи на необроблені цифри, «Оракул Омахи» збільшив свої активи у десять разів.

Незважаючи на розвиток бізнесу та підтримку Баффета, Sirius XM Holdings — велика супутникова та онлайн-радіокомпанія, що базується в Нью-Йорку, — зазнала помітної турбулентності на фондовому ринку в 2024 році.

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На графіку з початку року (YTD) вартість акцій компанії знизилася на 54,59% до останньої ціни закриття — $24,93. Крім того, незважаючи на значне зростання в липні, за останні 6 місяців акції також впали на 21,60%.

З іншого боку, останні торги були помітно більш позитивними.

За останні 30 днів акції SIRI зросли на 5,46%, а за останній тиждень торгів — на 9,92%.

Нарешті, акції Sirius XM Holdings зафіксували сильну сесію в п’ятницю, 11 жовтня, коли вони зросли ще на 2,59%, а під час наступної — і триваючої — розширеної сесії вони зросли на 6,94%.

Раніше ми писали, що Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета стала першою американською компанією за межами технологічного сектору, ринкова вартість якої перевищила $1 трлн.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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