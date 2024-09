Баффет продав акції відомої компанії на $860 млн — що відбувається

Воррен Баффет, відомий інвестор та генеральний директор Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) продовжує продаж акцій Bank of America (NYSE: BAC), і остання операція відбулася на суму близько $863 млн

Як результат, загальна вартість акцій Bank of America, проданих Berkshire Hathaway, досягла $9 млрд, згідно зданими TipRanks від 25 вересня. Останній продаж зменшив частку компанії Баффета у Bank of America до 10,5%.

Нагадаємо, що «Оракул Омахи» також продав 22,3 млн акцій BAC близько тижня тому, отримавши прибуток у розмірі $896 млн, а до цього його компанія продала близько 5,8 млн акцій Bank of America вартістю $228,65 млн у період з 6 по 10 вересня.

Чому Баффет продає акції BAC?

Хоча популярний інвестор ще нічого не сказав про мотивацію продажу, Харукі Тояма, портфельний менеджер і голова команди середніх і великих компаній в Madison Investments, не бачить в цьому явного ведмежого виклику ринку, аргументуючи це так:

«Я думаю, якщо ви подивитеся на послужний список [Баффета], то, можливо, кожні пару десятиліть він виходить і прямо говорить: «Ей, акції дуже дешеві або акції дорогі»… Останнім часом він цього не робив. Тому я вірю йому на слово, і не думаю, що він вважає, що в будь-якому випадку це дійсно екстремально».

Цікаве по темі: Як стати успішним криптоінвестором: стратегії та поради експертів

Раніше цього місяця генеральний директор Bank of America Брайан Мойніган прокоментував нещодавню діяльність Баффета, похваливши його як «чудового інвестора», який «стабілізував» компанію, додавши, що він не знає, чому він зменшує свій вплив:

«Я не знаю, що саме він робить, тому що, чесно кажучи, ми не можемо запитати, та й не хотіли б, але з іншого боку, ринок поглинає акції, і це частина обсягу кожного дня, і ми купуємо акції, частину акцій, і так життя буде продовжуватися».

Ціни на акції Bank of America

Тим часом, ціна акцій Bank of America на момент публікації статті становила $39,38 за акцію, що відображає незначне зниження за місяць і скорочення зростання з початку року.

Загалом, продаж Баффетом акцій BAC може бути частиною його багаторічної стратегії виходу з банківського сектору США, оскільки раніше він відмовився від своїх позицій в Goldman Sachs (NYSE: GS), JPMorgan (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC), U.S. Bancorp (NYSE: USB) та Bank of New York Mellon (NYSE: BK).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як підготуватися до найбільшої фінансової кризи в історії — Кійосакі

Парний трейдинг: як заробляти на різниці цін активів

Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

За матеріалами finbold.com.