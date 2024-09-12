Парний трейдинг: як заробляти на різниці цін активів

У цій статті ми розберемо, як працює парний трейдинг, його основні принципи та переваги для трейдерів будь-якого рівня

Уявіть собі два підприємства, що працюють на одному ринку, мають однакові стратегії та пропонують схожі продукти. Хоча вони конкурують між собою, їхні прибутки та курси акцій мають тенденцію до синхронізації. Обидва показники мають високу кореляцію; вони майже нерозривно пов’язані між собою.

Коли одна акція рухається вгору або вниз, інша, як правило, слідує за нею. Одна акція може значно випереджати або відставати від іншої (тобто вийти з кореляції), але такі аномалії, як правило, виявляються короткочасними сплесками. Через деякий час їхні рухи зближуються.

Цей високий ступінь кореляції, який передбачає, що одна акція завжди (в кінцевому підсумку) наздожене іншу, лежить в основі стратегії, яка називається парним трейдингом.

Припущення полягає в тому, що висококорельовані пари акцій продовжуватимуть рухатися в порівнянному, вимірюваному і, отже, передбачуваному режимі. І якщо їхні ціни розходяться, це може принести прибуток, оскільки ціни зближуються назад до їхнього корельованого стану.

Але іноді дві історично корельовані акції розходяться і залишаються в такому стані, можливо, через постійні фундаментальні зміни в одній з двох компаній. Існує стратегія парної торгівлі й для цього випадку.

Парний трейдинг, арбітраж та ринково-нейтральна стратегія

Парний трейдинг — це нейтральна до ринку торгова стратегія, в якій ви купуєте (відкриваєте довгу позицію) одну акцію або цінний папір і продаєте (відкриваєте коротку позицію) іншу акцію з пари. Типова мета стратегії парної торгівлі — знайти пару, яка випала зі своєї історичної кореляції, і спробувати отримати прибуток, коли спред між ними повернеться до історичних рівнів кореляції. Це тип арбітражу відносної вартості.

А що таке ринково-нейтральна стратегія? Це стратегія без упереджень — неважливо, чи зростають ціни на обидва активи в парі, чи знижуються. У випадку торгівлі парами все, що має значення, — це те, чи повернуться їхні відносні ціни до історичних рівнів спреду.

А якщо вони не зійдуться? Це ризик арбітражної торгівлі парами. Але це також можливість для тих, хто стежить за фундаментальними показниками та очікує дивергенції. Про те, як проводити фундаментальний аналіз активу, ми писали у нашій статті “Фундаментальний аналіз: як він може допомогти визначити вартість акцій”.

Простий приклад парного трейдингу

Уявіть собі дві акції — ABC і XYZ — які зазвичай рухаються разом на порівнянну величину. Отже, якщо одна акція зростає, скажімо, на 2%, інша також зростає приблизно на 2%. Потім раптом відбувається незвичний рух цін: ABC підскакує на 10%, в той час, як XYZ зростає лише на 5%.

Трейдер очікує, що ця різниця виправиться, тобто рано чи пізно ціни знову почнуть рухатися синхронно. Тож він продає ABC, очікуючи, що вона впаде або залишиться без змін, і купує XYZ, очікуючи, що її ціна зросте і наблизиться до ціни іншої акції.

Трейдер отримує прибуток, якщо акції повертаються до свого історичного співвідношення цін. Він не ставив на те, що обидві акції будуть рухатися в будь-якому напрямку, вгору або вниз. Все, що його цікавило, це те, щоб ціни акцій повернулися до їх звичайного співвідношення — не стрибаючи занадто далеко вперед або назад відносно одна одної.

Реальний приклад з ринку: Coca-Cola та PepsiCo

Суперництво між Coca-Cola (KO) та PepsiCo (PEP) є класичним прикладом двох схожих компаній, які ведуть безперервну боротьбу за одних і тих самих клієнтів. Час від часу одна з них випереджає іншу. Але загалом їхні рухи, як правило, йдуть у тіні одна одної.

Подивіться на нижню панель на рисунку, де показано індикатор коефіцієнта кореляції від StockCharts.com:

Коли чорна лінія знаходиться вгорі (зелені кола) і наближається до синьої пунктирної лінії, яка позначає 1,00 (або 100%), це означає, що KO і PEP рухаються синхронно одна з одною (майже 100% кореляція).

Порівняйте пунктирну лінію посередині (кореляція 0%). Коли чорна лінія досягає або опускається нижче неї (червоні кола), це означає, що пара KO/PEP більше не корелює або навіть має негативну кореляцію.

Тепер подивіться на графік цін (верхня половина рисунка), щоб зрозуміти, як ці кореляції вступають у гру. Ви бачите, як пари в цілому рухаються разом з часом? Коли ціни перестають корелювати (червоні кола і квадратики), зверніть увагу, як розширюється ціновий спред між KO і PEP.

Як трейдер може реагувати на ці цінові події

Угода A: У вересні 2023 року ціна акцій PEP злетіла набагато вище KO; кореляція, яка зазвичай становить близько 100%, впала до нуля.

Трейдер міг би продати PEP з коротким котируванням, одночасно купивши рівну (в доларах) кількість KO.

Коли ціни наблизилися до 100% кореляції пізніше того ж місяця, трейдер закрив би позицію з прибутком.

Зауважте, що обидві акції впали протягом цього періоду, але прибуток від коротких позицій по PEP більш ніж компенсував би втрати по KO.

Угода B: До кінця січня 2024 року кореляція цін змінилася з понад 75% до -10%, оскільки ціни на акції PEP значно впали порівняно з KO.

Трейдер міг би купити акції PEP, одночасно продаючи короткі позиції KO.

До кінця квітня трейдер закрив би позицію з прибутком.

Хоча KO торгувалася в боковому тренді протягом цього періоду, можливо, закінчивши його з невеликим збитком, основна частина прибутку надійшла від PEP, чиї акції подорожчали, а спред між парою зблизився в ціні.

Однак варто зазначити, що для того, щоб ця угода принесла прибуток, знадобилося три місяці. Для трейдера, який шукає конвергенцію арбітражного типу, це дуже багато часу між ініціюванням угоди та її виконанням, враховуючи, що парний трейдинг вимагає короткої позиції по акціях.

Інші класичні приклади фондових пар:

Ford (F) і General Motors (GM);

Visa (V) і Mastercard (MA);

Apple (AAPL) та Microsoft (MSFT);

ExxonMobil (XOM) та Chevron (CVX);

Goldman Sachs (GS) та Morgan Stanley (MS);

McDonald’s (MCD) та Yum! Brands (YUM).

Парний трейдинг у криптовалютах

Припустимо, що дві криптовалюти історично сильно корелювали між собою. Однак через тимчасові чинники, як-от новини або події на ринку, ціни цих токенів починають різнитися. Статистичний арбітраж (це і є парний трейдинг) дає змогу ідентифікувати такі відхилення та використати їх для укладання угод, наприклад, купівлі недооціненого токена та продажу токена, що різко подорожчав (переоціненого), очікуючи на їхнє повернення до типової кореляції.

Наприклад, у період з 22 лютого по 10 березня 2022 року ціна WAVES зросла більш ніж на 200%, тоді як FTM за той самий період впала більш ніж на 36%. Трейдер, який реалізує ринково-нейтральну стратегію, міг би відкрити довгу позицію за WAVES, щоб отримати прибуток від зростання ціни, і коротку за FTM, щоб заробити на різкому падінні активу.

Одночасне відкриття довгих і коротких позицій дає змогу отримувати прибуток незалежно від того, що відбувається на ринку загалом. Тому ринково-нейтральні стратегії можуть бути вигідні в умовах невизначеності.

Детальніше про стратегії арбітражу криптовалют у нашій експертній статті “Криптовалютний арбітраж: як заробити на різниці біржових цін”.

Підсумок

Пам’ятайте, ви не можете торгувати парами, якщо у вас немає маржинального рахунку — він необхідний для тих, хто хоче продавати акції на короткі позиції. І якщо ви досвідчений трейдер, який повністю розуміє ризики, пов’язані з короткими позиціями, і має час, терпіння та емоційну стійкість, щоб контролювати короткі позиції, можливо, вам варто спробувати парний трейдинг.

Вивчіть моделі та дізнайтеся про різні типи стратегій торгівлі парами, які ви можете використовувати, а також про можливості та ризики, які вони несуть. І якщо ваша торгова платформа має торговий симулятор (де ви можете потренуватися на умовних грошах), почніть з нього.

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Допоміжні джерела: britannica.com, binance.com