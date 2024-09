Як підготуватися до найбільшої фінансової кризи в історії — Кійосакі

Продовжуючи попереджати про фінансову катастрофу, що насувається, популярний інвестор, підприємець і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі розкрив найкращі стратегії проходження економічної кризи, яка, на його думку, невдовзі накриє світ

Зокрема, у своєму дописі від 26 вересня Кійосакі поділився порадами з нової книги інвестиційного банкіра Джеймса Рікардса «MoneyGPT», серед яких: «взяти еквівалент двомісячних витрат готівкою та покласти у безпечне місце», а також «зберігати срібні монети замість того, щоб зберігати готівку в банку».

Q: WHY READ?

A: TO PREPARE FOR THE FUTURE!

As stated in a previous (X)…long time friend Jim Richards sent me an advanced copy of his soon to be released book Money GPT. I encourage everyone order a copy and

study it.

It’s terrifying.

While the rest of the world is…

