Як підготуватися до найбільшої фінансової кризи в історії — Кійосакі

Продовжуючи попереджати про фінансову катастрофу, що насувається, популярний інвестор, підприємець і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі розкрив найкращі стратегії проходження економічної кризи, яка, на його думку, невдовзі накриє світ

Зокрема, у своєму дописі від 26 вересня Кійосакі поділився порадами з нової книги інвестиційного банкіра Джеймса Рікардса «MoneyGPT», серед яких: «взяти еквівалент двомісячних витрат готівкою та покласти у безпечне місце», а також «зберігати срібні монети замість того, щоб зберігати готівку в банку».

«Джим правий, і його прогнози збуваються… Ви і ваші близькі можете вижити і процвітати під час того, що може бути однією з найбільших фінансових криз у світовій історії», — пише Кійосакі.

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A: TO PREPARE FOR THE FUTURE! As stated in a previous (X)…long time friend Jim Richards sent me an advanced copy of his soon to be released book Money GPT. I encourage everyone order a copy and

study it. It’s terrifying. While the rest of the world is… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 25, 2024

Детальніше про те, що на людство чекає найбільший фінансовий крах в історії, читайте тут.

Срібло та Біткоїн

Оприлюднивши свої міркування щодо того, чому він зберігає срібні монети, такі як американський срібний орел, а не готівку, автор «Багатий тато, бідний тато» пояснив, що під час кризи ви можете використовувати їх (вагою 1 унція або 28,3 грама) як готівку, а також порадив придбати більше Біткоїнів (BTC), щоб отримати перевагу в такий час.

«Очевидно, що якщо у вас є достатньо коштів на два місяці витрат готівкою та срібними монетами, такими як американський срібний орел…, то ви зможете придбати ще більше Біткоїнів і вийти на вершину світу».

Нагадаємо, що раніше Кійосакі зробив сміливий прогноз, що перша криптовалюта досягне ціни $500 тис. у 2025 році, а потім $1 млн до 2030 року, що відповідає його вже усталеним бичачим настроям, оскільки штучний інтелект «збирається потрясти світ грошей».

MOST IMPORTANT BOOK TODAY: Friend Jim Rickards sent me an Advanced Reador Copy of his soon to be released book MONEY GPT. Plesse order a copy and study. It’s frightening because AI is going to shake up the world of money. The good news is, Jim Rickard’s prediction means… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 21, 2024

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Вихід з акцій

Крім того, у своєму останньому дописі Кійосакі також підкреслив, що генеральний директор Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B) Воррен Баффет, так званий «Оракул Омахи», нещодавно продав основну позицію в акціях Apple (NASDAQ: AAPL) і «перейшов на готівку».

Проте, хоча компанія Баффета продала 389 млн акцій Apple у другому кварталі 2024 року, що являє собою різке зниження з 51% у тому ж кварталі минулого року, вони продовжують становити 30% фондового портфеля Berkshire Hathaway.

Негативний погляд Кійосакі на фондовий ринок і надання переваги матеріальним активам збігається з його попередніми заявами про те, що найбільший в історії крах фондового ринку вже почався.

Зважаючи на все, автор книги «Багатий тато, бідний тато», можливо, дійсно має рацію у своїх прогнозах, що робить його рекомендації слушними, хоча деякі з його критиків вказують на те, що Кійосакі робив подібні застереження вже досить давно — ще у 2011 році.

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За матеріалами finbold.com.